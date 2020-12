Une semaine de plus, nous revenons à la charge avec Cazando Gangas, la section hebdomadaire dans laquelle nous passons en revue les meilleures offres mobiles et accessoires. Une fois de plus, nous avons trouvé des prix spectaculaires dans certains des meilleurs terminaux du marché.

Cette fois, nous venons avec des offres sur des mobiles aussi populaires que le POCO X3, le Realme 6s ou haut de gamme comme le Samsung Galaxy S20 FE. Le tout à un prix scandaleux pour que vous puissiez économiser quelques euros sur votre prochain achat.

Offres mobiles

Realme 6sL’un des meilleurs mobiles milieu de gamme du marché, le Realme 6 tombe à 159 euros sur Amazon. Option gagnante avec une bonne batterie et des performances de premier ordre A un prix d’entrée de gamme, il est difficile de ne pas avoir raison avec cet achat.

POCO X3 NFC: que dire du probablement meilleur milieu de gamme du marché. Une proposition avec 120Hz, Batterie de 5000 mAh et un design très frappant. Le Poco X3 tombe à 209 euros dans sa version 64 Go, un prix difficile à battre.

OnePlus Nord: une autre des bonnes affaires en termes de rapport qualité / prix. Avec un écran AMOLED, une ROM difficile à améliorer et la caméra de son grand frère, le OnePlus Nord tombe à 359 euros sur eBay, soit près de 50 euros d’économie par rapport à son prix de départ.

Samsung Galaxy S20 FE: le Galaxy S20 FE l’un des meilleurs haut de gamme du marché, avec de l’énergie à revendre et un écran AMOLED 120Hz. Il tombe à 529 euros, un prix de démolition pour une proposition qui n’a pas grand-chose à envier aux mobiles qui doublent de prix.

Samsung Galaxy A31: un milieu de gamme avec un écran super AMOLED et 128 Go de mémoire ROM, un peu plus que vous pourriez demander. Ce téléphone complet passe de 299 euros à 219 euros sur Amazon, ce n’est pas le plus puissant, mais c’est un bon Samsung à offrir ce Noël à des utilisateurs peu exigeants.

Realme X3 SuperZoom– Une bête avec Snapdragon 855+ et une batterie à chargement ultra rapide. Ce téléphone spectaculaire descend à 329 euros. Pour ce prix, vous obtenez un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 8 + 128 Go pour les mémoires. Que pourriez-vous demander de plus?

Samsung Galaxy Note 10 Lite – Smartphone 6,7 “FHD + (4G, double SIM, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, 12MP (W) + 12MP (UW) + caméra arrière 12MP, caméra avant 32MP, Octacore Exynos 9810), Aura Black [Versión española]

Samsung Galaxy Note 10 Lite: il est sorti à plus de 600 euros, mais il est déjà en vente à 420 euros. Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est l’entrée la moins chère du S-Pen, un terminal avec un bon appareil photo que nous avons aimé dans son analyse correspondante.

Offres sur les accessoires

Samsung Galaxy Buds Live: Les fameux écouteurs en forme de haricot de Samsung descendent à 129,99 euros. Son prix habituel est de 199 euros, donc l’offre est assez agressive.

Montre Huawei Fit: l’une des montres / bracelet intelligent du moment, le prix baisse à 99 euros. Pour moins de 100 euros, vous obtenez l’un des appareils les plus fiables au niveau de la mesure.

Nouveau point d’écho: la quatrième génération d’Echo Dot tombe à 29,99 euros, la moitié de ce que ça coûtait au début. Vous obtenez l’un des meilleurs haut-parleurs Amazon à un prix ridicule.

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Si après tout cela notre section du vendredi ne fonctionne pas, vous pouvez être à jour et à tout moment informé des principales offres et actualités de Xataka Selección sur notre chaîne Telegram ou sur nos profils de magazines Twitter, Facebook et Flipboard. Vous pouvez également consulter les bonnes affaires de chasse de Xataka Móvil, Xataka, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

Partagez les bonnes affaires de chasse: POCO X3 au prix de la démolition, OnePlus Nord très bas et bien d’autres offres