le Pocophone F1, qui a vu le jour il y a 4 ans, c’était une agréable surprise. Non seulement un nouveau nom est entré dans le paysage Android – sous la protection de Xiaomi – mais nous avons également trouvé un terminal qui offrait l’un des processeurs du moment et des fonctionnalités très intéressantes à un prix assez raisonnable.

Depuis, et bien qu’il nous ait fallu attendre près de deux ans pour le voir, de nouveaux “POCO” ont rejoint le catalogue de la firme chinoise. Aujourd’hui, nous allons parler du dernier d’entre eux, le PETIT X3, qui vient concourir dans l’authentique arène romaine que le 200 euros. Devra faire face des entreprises comme realme, curieusement aussi Xiaomi lui-même …

Jetez un œil au prix et aux spécifications du terminal chinois pour comprendre que nous sommes peut-être confrontés à l’un des achats les plus recommandés de cette dernière partie de l’année. Cependant, et comme nous l’avons répété d’innombrables fois, les chiffres ne font pas tout.

Au cours des derniers jours, j’ai utilisé le POCO X3 comme appareil personnel et je suis ici pour vous dire ce que je pense. Si vous recherchez un terminal aux alentours de 200 euros, vous allez beaucoup entendre parler du smartphone chinois.

Spécifications du POCO X3 Dimensions 165,3 x 76,8 x 9,4 mm

215 grammes Écran LCD IPS 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz et fréquence d’échantillonnage de 240 Hz

HDR10

Widevine L1 Résolution Full HD + Processeur Qualcomm Snapdragon 732G RAM 6 Go LPDDR4x Système d’exploitation MIUI 12 basé sur Android 10 Stockage 64/128 Go UFS 2.1 extensible par microSD jusqu’à 256 Go CamérasArrière: 64 MP IMX686 + 13 MP Ultra Wide + 2 MP macro + 2 MP Capteur de profondeur

Frontale: 20 MP, f / 2,2 Batterie 5160 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, revêtement hydrofuge, LiquidCool Technology 1.0 Plus, moteur de vibration haptique, haut-parleurs stéréo

Conception et affichage

Le POCO X3 n’est pas un petit terminal, mais il est livré avec une façade assez bien utilisée qui la rend gérable malgré son grand panneau. Dans tous les cas, nous parlons d’un smartphone que vous utiliserez à deux mains à plusieurs reprises.

Le modèle que j’ai utilisé a la finition Bleu Cobalt, un bleu éclatant qui vire parfois au violet – je pense que je suis daltonien et j’ai un problème avec ces choses – et cela ne vous laissera pas indifférent. En bas du dos, un détail avec lequel la firme chinoise veut marquer sa présence. PETIT, avec toutes les lettres et une taille, eh bien, considérable.

Le module caméra est également frappant, arrondi et avec une partie centrale qui se démarque nettement. Quatre caméras et un flash LED y habitent, ainsi que le célèbre slogan «Designed by POCO».

Le terminal chinois intègre une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Jusqu’à présent rien de surprenant, le milieu de gamme Android a trouvé une bonne base au-dessus de 6,5 pouces et la technologie IPS et ces 1080 x 2400 pixels donnent lieu à une expérience satisfaisante.

Cependant, le panneau de ce POCO X3 possède une fonctionnalité qui fait la différence. Oui, c’est peut-être le plus geek, le plus ringard ou ce que vous voulez appeler, mais le taux de rafraîchissement de 120 Hz fait la différence. Il est assez étonnant de voir cette technologie dans un mobile relativement bon marché, d’autant plus à quel point elle respecte sa batterie. J’en parlerai plus tard.

Au-delà de la fluidité apportée par le 120 Hz, on retrouve une bonne dalle dans laquelle je n’ai pas manqué de luminosité ni de résolution. Malgré la technologie IPS, il montre des couleurs puissantesPeut-être un peu trop saturé mais je ne les ai pas détestés. Dans tous les cas, à partir des paramètres, vous pouvez modifier certains paramètres et configurer les couleurs à votre guise. Les angles de vision sont également très corrects, dans le sens de ce que nous voyons habituellement dans les terminaux concurrents.

Autonomie

La batterie de 5160 mAh que ce POCO X3 incorpore sonne assez bien, bien que on peut douter si l’on prend en compte la fréquence 120 Hz de son panneau. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’appareil chinois a montré que vous pouvez profiter d’un taux de rafraîchissement très élevé et d’une autonomie exceptionnelle.

Je n’ai eu aucun problème pour arriver à la fin de la journée avec ce POCO X3. En réalité, si vous n’êtes pas un utilisateur trop exigeant, vous pouvez atteindre deux jours d’utilisation avec une seule charge. Tout cela, bien sûr, avec les 120 Hz de votre écran activés. Réduire le taux de rafraîchissement à 60 Hz permettra d’économiser la batterie, mais dans mon cas, ce n’était pas nécessaire.

Profitez également d’un Charge rapide de 33 W, ce qui m’a permis de passer de 0% à 50% en moins de 30 minutes. Pour charger complètement le terminal POCO, vous devrez attendre environ 1 heure et 20 minutes.

performance

Dans les entrailles du POCO X3, nous trouvons le Qualcomm Snapdragon 732G. Une autre édition des processeurs “G” de la firme américaine, puces conçues pour bien fonctionner avec les jeux. J’ai eu l’occasion de tester plusieurs fois l’un des plus courants, le Snapdragon 720G, avec de bons résultats.

Comme d’habitude, j’ai passé du temps (à travailler) avec des jeux comme Call of Duty: Mobile ou Genshin Impact pour tester le cerveau de ce POCO. Processeur Qualcomm fonctionne assez bien, rien ne nous empêche de profiter des jeux. Cependant, comme il est logique dans un terminal qui coûte un peu plus de 200 euros, on ne peut pas s’attendre à la même facilité qu’avec une puce haut de gamme.

Les 6 Go de RAM qui inclut sa seule version dans notre pays suffisent à gérer un multitâche chargé, aucun problème lors de l’utilisation quotidienne.

Les caméras du POCO X3 aussi

Les responsables de POCO ont ajouté 4 caméras à l’arrière de votre X3:

Un capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels et ouverture f / 1,89. UNE ultra grand angle 13 mégapixels et ouverture f / 2.2. UNE macro 2 mégapixels et ouverture f / 2.4. Un capteur de 2 mégapixels pour mode portrait, avec ouverture f / 2.4.

Dans le trou à l’avant, nous trouvons un capteur de 20 mégapixels et f / 2,2.

Photographie par jour et mode portrait

Quand la lumière abonde les photographies prises par ce POCO X3 sont bonnes, en ligne avec d’autres terminaux à prix similaire. Nous trouvons une interprétation réaliste des couleurs et des résultats corrects dans la plupart des situations. Oui ça se voit une perte de qualité des photos grand angle, dans lequel les limites de la photographie sont encore minées.

Regardez la galerie sur Explica.co

Avec assez de lumière, Le mode portrait maintient un bon niveau de détail et des couleurs proches de la réalité. Vous n’aurez pas trop de problèmes avec la coupe, car toujours les cheveux et les accessoires peuvent être un peu un problème.

Mode nuit

Quand la nuit tombe, le mode nuit nous aide à sauver une bonne quantité de lumière. Le POCO X3 est capable de collecter de bonnes photographies dans lesquelles il y a un niveau de détail suffisant et une interprétation correcte des couleurs. Rien que nous ne voyons dans les terminaux concurrents.

Les choses peuvent devenir un peu plus compliquées avec Tourné à l’intérieur ou sous trop de lumière artificielle. La photographie en intérieur, en basse lumière et le bruit peuvent compliquer les résultats.

Regardez la galerie sur Explica.co

Caméra frontale

Vous aurez la possibilité de prendre de bons selfies avec ce POCO X3, ils ont une qualité suffisante et je ne pense pas que quiconque puisse être déçu. Vous pouvez également prendre des photos en mode portrait, qui illustrent une découpe assez acceptable.

Dans des environnements plus sombres, ou la nuit, la netteté est sensiblement réduite et le niveau des photos est considérablement réduit. Nous avons rencontré plus de bruit, rien à quoi nous ne pouvions pas nous attendre.

Regardez la galerie sur Explica.co

Voici MIUI 12 dans le POCO X3

Regardez la galerie sur Explica.co

MIUI, Couche de personnalisation déjà vétéran de Xiaomi, il n’y a pas longtemps a publié son numéro de version 12. C’est une couche fluide – maintenant il le semble encore plus avec ces 120 Hz – qui fonctionne bien et avec laquelle vous n’aurez pas trop de problèmes.

Basé sur Android 10, il offre à l’utilisateur une grande variété d’options de personnalisation et une conception en cours de réalisation plus minimaliste à chaque nouvelle édition. Bien sûr, au milieu de 2020, vous ne pouviez pas manquer un Thème sombre inondant tout le système.

POCO X3: conclusions et avis d’Explica.co

Le POCO X3 est un appareil agréable au quotidien, un ensemble équilibré qui ne peut se démarquer excessivement dans aucune de ses sections, mais cela est entièrement conforme à chacun d’eux.

Un bon écran avec ceux –je pense différentiels– 120 Hz, des performances suffisantes pour la plupart, une autonomie exceptionnelle et un bon ensemble de caméras. Tout cela pour un peu plus de 200 euros. Nous le disons généralement avec de nombreux lancements de Xiaomi, Redmi ou POCO, il sera très difficile de rivaliser avec cet appareil.

Prix ​​et où acheter le POCO X3

Vous pouvez trouver le POCO X3 en deux versions. Pour prendre celui de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage vous devrez payer des 229 euros. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne partie de 269 ​​euros dans la boutique officielle Xiaomi. Cependant, vous pouvez déjà le trouver pour un peu moins cher dans des magasins comme Amazon.

Savoir plus: POCO X3 POCO X3, avis et note d’Explica.co Dois-je acheter le POCO X3? En faveur Le 120 Hz fait la différence dans sa gamme de prix. Une performance solvable grâce au Snapdragon 732G La batterie supporte avec une force surprenante son taux de rafraîchissement élevé. Contre Les résultats photographiques ne ressortent pas. MIUI est toujours MIUI, et cela peut ne pas plaire à tout le monde. Conclusions Le POCO X3 est un terminal équilibré, avec un écran vraiment fluide, de bonnes performances et des sections qui se réunissent pour le positionner comme l’une des meilleures options du milieu de gamme Android. Ponctuation

8,75

Vous ne pouvez pas dire non pour 200 euros.

