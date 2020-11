Le début du mois de septembre et le retour des vacances apportent toujours des nouvelles dans presque tous les secteurs, mais, de par son importance, la bonne nouvelle qui concerne le domaine de la téléphonie mobile est toujours la plus attendue. Xiaomi n’a pas fait de pause et revient à la charge ce mardi avec sa dernière création: le Xiaomi POCO X3 NFC, votre tout nouveau smartphone milieu de gamme, qui peut désormais être acheté sur AliExpress, l’une des plus importantes plateformes de commerce électronique, exclusivement et dans le monde … et c’est exactement ce que vous recherchiez.

Parce que, selon les mots de la firme chinoise, le POCO X3 NFC est l’un des mobiles 4G “les plus puissants” de 2020 et il est arrivé en tête de liste des appareils avec lesquels il est en concurrence. La dernière version de la ligne POCO – qui vient après les lancements de POCO F1 et POCO X2, ce dernier en février – a amélioré ses performances et son apparence et est maintenant disponible dans ses modèles de 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage –Extensible à 256 Go– et au choix Deux couleurs, Gris et bleu.

Pour fêter son lancement sur le marché, AliExpress a activé à partir de ce mardi 8 septembre, à partir de 09h00, jusqu’au jeudi 10 septembre, à la même heure, le coupon POCOX317. Ce code garantit une réduction de 17 euros lors de l’achat du tout nouveau POCO X3 NFC. Commandez-le maintenant et montrez et montrez votre téléphone de retour au travail, en famille ou entre amis et, finalement, dans votre vie de tous les jours. Et profitez, comme l’explique le fabricant, meilleur Xiaomi 4G de l’année.

ÉCRAN SPOT SNAPDRAGON 732G ET 120HZ

L’une des nouveautés les plus importantes apportées par le Xiaomi POCO X3 NFC est son puissant processeur, le Qualcomm Snapdragon 732G, qui propose des jeux haute performance, qui raviront tous les types de fans de jeux vidéo et de smartphones. Avec réfrigération liquide –Qui peut réduire la température de l’appareil jusqu’à 6 ºC– et une grande capacité de traitement graphique et de fonctions informatiques avancées d’intelligence artificielle, le Snapdragon 732G utilise un Technologie 8 nm. et une puce de huitième génération qui vous aide à atteindre Vitesse 2,3 GHz. Cela fait de ce processeur le leader de sa catégorie et fournit au terminal un vitesse extrême.

Quant à l’écran, le POCO X3 NFC intègre l’un des points de Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela améliore considérablement la fluidité lors de l’utilisation du terminal, en particulier lorsque l’utilisateur joue et change d’une application à une autre, sans problèmes et imprévus. De plus, comme détaillé par Xiaomi, cette fonctionnalité est dynamique et lorsque l’écran ne bouge pas, le téléphone maintient le taux de rafraîchissement à 50 Hz et diminue automatiquement la fréquence pour réduire la consommation. Lors du passage d’une application à l’autre, l’écran adapte pour sa part le ratio et l’adapte à celui utilisé sans compromettre l’expérience. Celui-ci, au fait, est plus grand: Full HD + et 6,67 pouces.

CAMÉRA QUADRUPLE 64MP ET BATTERIE LONGUE DURÉE

La caméra est devenue l’un des éléments phares de tout terminal. Et le POCO X3 NFC est renforcé pour capturer des images et des vidéos et ne pas manquer un détail. Quadruple, 64 MP –Et le capteur Sony IMX 682– avec 1 / 1,73 pour le capteur principal, l’appareil ajoute 13 MP pour son objectif ultra grand angle –De 119 °–, 2 MP pour la photographie macro et 2 MP pour les lectures de profondeur –le mode dit «portrait »–. Le terminal, détaille la marque, est plus riche en couleurs et les images ne perdent aucun détail.

Cela nous est arrivé à tous, que ce soit dans la rue ou au bureau: nous attendons un appel important ou même nous parlons maintenant, au téléphone, et le smartphone s’éteint parce que la batterie ne fournit plus d’alimentation. Et que dire quand on joue. A une époque où l’on regarde nos téléphones portables 80 à 150 fois par jour, il faut que la batterie, aliment du terminal, ne se consomme pas rapidement. La batterie du POCO X3NFC est de 5160 mAh capacité et a Charge rapide de 33 watts –26% plus rapide. Cela se traduit par 10 heures de jeu ininterrompu et jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, donc ce sera difficile, voire presque impossible, pour le nouvel appareil de Xiaomi, le plus dur de l’année, assure la société, je vous ai laissé mentir.

