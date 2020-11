Le Black Friday 2020, il commence à faire progresser ses offres en Espagne avec des réductions très intéressantes pour économiser quelques euros. La plupart d’entre eux ne resteront pas trop longtemps, alors dépêchez-vous!

Black Friday 2020: notre sélection du jour

Hisense 40AE5500F – Smart TV, résolution Full HD, amélioration des couleurs naturelles, Dolby Audio, Vidaa U 2.5 avec AI, HDMI, USB, sortie casque [Clase de eficiencia energética A]: passe de 299,99 à 239,99 euros (-60,00 €).

Sharp HT-SB110 – Barre de son home cinéma (Bluetooth, HDMI, ARC / CEC, puissance 90 W, 80 cm) couleur noir: passer de 86,00 à 57,99 euros (-28,01 €).

LG 65NANO80ALEXA – Téléviseur intelligent NanoCell 4K de 164 cm de 65 po avec intelligence artificielle, processeur intelligent à quatre cœurs, apprentissage en profondeur, gradation locale, HDR 10 Pro, HLG, son ultra surround [Clase de eficiencia energética A+]: passe de 929,00 à 799,99 euros (-129,01 €).

HUAWEI FreeBuds 3 – Casque sans fil à réduction active du bruit (puce Kirin A1, faible latence, connexion Bluetooth ultra-rapide, haut-parleur 14 mm, chargement sans fil), blanc: Passez de 179,00 à 89,00 euros (-90,00 €).

Casque Bluetooth AUKEY Écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth 5 avec boîtier de chargement, microphone intégré, commande tactile, lecture 25 heures: de 39,99 à 15,19 euros (-24,80 €).

POCO X3 NFC – Caméra frontale Smartphone 6 + 128 Go, 6,67 ”FHD + avec écran perforé, Snapdragon 732G, 64 MP avec AI, Quad-caméra, 5160 mAh, couleur bleu cobalt (version espagnole + garantie 2 ans): passe de 269,00 à 229,00 euros (-40,00 €).

IKOHS NETBOT S15 – Robot aspirateur et laveur de sol 4 en 1, cartographie et application de navigation intelligentes, balayage, aspirateur, gommage et vadrouille, animaux spéciaux, pour sols durs et tapis (noir-turquoise): passe de 199,95 à 144,95 euros (-55,00 €).

Sony WH-XB900N – Casque sans fil à réduction de bruit (Bluetooth, Extra Bass, batterie 30h, Charge rapide, Optimal pour le travail, Micro pour les appels mains libres), Bleu: passe de 250,00 à 129,00 euros (-129,00 €).

Bose SoundLink Mini II Édition spéciale – Haut-parleur Bluetooth, couleur noire: passez de 159,95 à 111,99 euros (-47,96 €).

Oral-B Oxyjet – Système de nettoyage oral Irrigator avec technologie Braun, 4 têtes Oxyjet: passer de 99,95 à 39,99 euros (-59,96 €).

Ampoule intelligente LED TECKIN WiFi avec une lumière chaude 2800k-6200k + lampe à couleur RVB variable Fonctionne avec mobile, Google Home, E27 7,5W (aucun hub requis) [Clase de eficiencia energética A] [Clase de eficiencia energética A]: passe de 20,99 à 13,99 euros (-7,00 €).

