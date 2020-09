La semaine dernière, nous vous avons offert un aperçu du POCO X3 NFC, un terminal avec lequel la sous-marque Xiaomi parierait une fois de plus sur rapport qualité-prix très équilibré, et aujourd’hui, enfin, nous pouvons partager avec vous toutes les informations.

En général, je peux dire que pratiquement tous les détails que nous avons vus dans la fuite que nous avons publiée il y a une semaine ont été satisfaits, y compris la conception et la configuration au niveau du SoC. Cela signifie que le POCO X3 NFC est livré avec un SoC Snapdragon 732G, et qui présente une finition tout écran avec une caméra frontale située sur une île flottante.

Une mention spéciale mérite l’arrière, où l’on voit une configuration de quatre chambres situées dans un espace rectangulaire et répartis en deux lignes imaginaires qui forment un « X », et qui sont « couronnées » par un cercle. Je trouve le motif au dos assez frappant et bien résolu, même si je pense que les lettres « POCO » dans cette taille énorme sont un peu désaccordées.

Concernant la qualité des finitions que nous avons, comme prévu, une finition en plastique. Ce matériau offre une résistance élevée et une longue durée de vie, et contribue à réduire considérablement les coûts de fabrication du terminal, il est donc tout à fait compréhensible que Xiaomi ait décidé de l’utiliser. Une finition en métal et en verre aurait donné à ce smartphone une touche premium, mais elle aurait également augmenté le prix demandé.

Spécifications, prix et disponibilité du POCO X3 NFC

Après ce premier regard sur l’extérieur du POCO X3 NFC, nous sommes prêts à entrer pour voir ses caractéristiques les plus importantes au niveau matériel. Ce sont vos spécifications:

Écran de 6,67 pouces avec résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels) et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

HDR10, luminosité 450nits.

SoC Snapdragon 732G avec processeur à huit cœurs (deux cœurs Kryo 470 à 2,3 GHz et six cœurs Kryo 470 à 1,8 GHz).

GPU Adreno 618 à hautes fréquences (exécute 15% de plus que l’Adreno 618 dans le SoC Snapdragon 730G).

6 Go de RAM.

Capacité de stockage de 64 Go à 128 Go.

Quatre caméras arrière: 64 MP Sony IMX682 principal, 13 MP grand angle, 2 MP macro et 2 MP capteur de profondeur.

Caméra frontale 20 MP.

Batterie de 5160 mAh avec recharge rapide.

Android 10 comme système d’exploitation.

Connectivité NFC, 4G et jack 3,5 mm.

Lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté.

Le POCO X3 NFC s’insère, comme nous l’avons dit, directement dans le milieu de gamme et priorise clairement le rapport qualité-prix. En ce sens, ses spécifications sont plus que suffisantes pour garantir une bonne expérience utilisateur à la fois à moyen et long terme, et Xiaomi a également accepté de le soutenir pendant trois ans, ce qui signifie qu’il passera à Android 11, Android 12 et Android 13, du moins en théorie.

Ce nouveau terminal sera disponible en Espagne à partir du 21 septembre dans deux configurations, une avec 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage par 229 euros, et un autre avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage pour 269 ​​euros.

À partir du 10 septembre, le modèle 6 Go et 64 Go sera disponible en prévente via le site officiel de Xiaomi et d’autres détaillants tels qu’Amazon, au prix de 199 euros, un très bon chiffre compte tenu de ce qu’il propose, et à partir du 20 septembre nous pourrons profiter d’une promotion de lancement qui nous permettra d’acheter, seulement pendant cette journée, la version 6 Go et 128 Go pour 249 euros.