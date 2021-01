Avec la pente de janvier déjà près de 90 degrés, il est plus important que jamais de faire une bonne affaire pour obtenir un mobile. Comme toujours, dans nos bonnes affaires de chasse, vous trouverez les meilleures offres sur les téléphones, accessoires et applications Android.

Pour prendre soin de votre poche, toutes nos bonnes affaires ils tombent en dessous de 350 euros, avec plusieurs mobiles 5G comme le OnePlus Nord à très bon prix, le POCO X3 pour 229 euros ou le Xiaomi Redmi Note 9 pour 143 euros. Ne manquez pas nos offres aujourd’hui.

Téléphones Android proposés

OnePlus Nord pour 349 euros. Le OnePlus Nord reste l’un des téléphones 5G les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix. Il a Snapdragon 765G, six objectifs au total et un écran AMOLED à 90 Hz et un prix irrésistible sur Amazon: 349 euros.

Téléphone OnePlus NORD (5G) 8 Go de RAM 128 Go, Quad Camera, Dual SIM. Maintenant avec Alexa – Garantie 2 ans – Onix Grey

Realme X3 Super Zoom pour 296 euros. Le Realme X3 SuperZoom est un haut de gamme avec le puissant Snapdragon 855+ à bord et une connectivité 4G. Avec pas moins de 12 Go de RAM, un écran 120 Hz et six objectifs au total, vous pouvez en emporter un chez vous pour 296 euros chez Amazon.

TCL 10 pour 231 euros. Avec une connectivité 5G grâce au Snapdragon 765G, un quad caméra 64 mégapixels et un écran FHD + de 6,53 pouces, le TCL 10 a un design différent du reste de la concurrence. Il a été lancé pour 399 euros et maintenant vous pouvez l’obtenir pour 231 euros, en Amazon.

POCO X3 pour 229 euros. Le POCO X3 est l’un des mobiles les plus convoités de ces derniers mois, avec Snapdragon 732G, écran 120 Hz, caméra quad 64 mégapixels et une grande batterie avec une charge rapide de 33 W. Son prix a toujours été très bon, mais vous l’avez maintenant pour 229 euros sur Amazon, avec 128 Go de stockage.

Samsung Galaxy M31 pour 229 euros. Aussi pour 229 euros (le chiffre magique de ce Hunting Bargains), vous pouvez prendre le Samsung Galaxy M31, un mobile avec Exynos 9611, un écran à quatre lentilles et une énorme batterie de 6000 mAh.

Samsung Galaxy A51 pour 229 euros. Et, si vous n’êtes pas convaincu par le Galaxy M31, vous avez également le Samsung Galaxy A51 pour le même prix. La version normale (c’est-à-dire 4G) est l’une des meilleures ventes de l’année dernière et dispose d’une caméra quad, écran AMOLED FHD + et vous l’avez pour 229 euros en argent ou 217 euros, en bleu.

Samsung Galaxy A51 – Double SIM, Smartphone Super AMOLED 6,5 “(4 Go de RAM, 128 Go de ROM, 48,0 MP + 12,0 MP + 5,0 MP + 5 MP caméra arrière, 32 MP caméra avant) Bleu [Versión española]

Moto G9 Plus pour 199 euros. Déjà en dessous de 200 euros, on a le Moto G9 Plus, un mobile avec une grande autonomie et une charge rapide de 30W, un écran FHD + de 6,8 pouces et un quad caméra de 64 mégapixels. Il peut être le vôtre pour 199 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 9S pour 169 euros. Le Redmi Note 9s est l’un de ces téléphones qui vous donnent beaucoup pour peu. Il a Snapdragon 720G et beaucoup de batterie -5 020 mAh- et vous pouvez l’obtenir pour seulement 169 euros sur Amazon.

OnePlus Nord N100 pour 149 euros. Encore moins cher, vous pouvez obtenir le OnePlus Nord N100, jusqu’à présent le mobile OnePlus le moins cher de tous les temps. Il a Snapdragon 460, 4 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide et il peut être le vôtre pour 149 euros.

Xiaomi Redmi Note 9 pour 143 euros. Le moins cher de nos bonnes affaires est le Xiaomi Redmi Note 9, un mobile avec Helio G85, un écran Full HD + et une caméra quad 48 mégapixels qui dispose d’une grande batterie de 5020 mAh avec une charge rapide. Dans MediaMarkt, vous l’avez pour 143,37 euros.

Accessoires réduits

Montre Huawei GT2e. La Huawei Watch GT2e est une smartwatch avec un design sportif, un écran AMOLED de 1,39 pouces et une grande autonomie dont le prix d’origine était de 179 euros. Maintenant, vous l’avez pour 98 euros sur Amazon.

Amazfit Band 5. L’Amazfit Band 5 est quelque chose comme un Mi Band 5 de Xiaomi, mais avec une mesure de l’oxygène. Il dispose d’un écran couleur AMOLED, mesure le pouls et le sommeil, vous alerte de toutes les notifications et sa batterie dure deux semaines. Vous l’avez pour 28,90 euros sur Amazon.

Amazfit Band 5 Fitness tracker avec Alexa intégrée Autonomie de la batterie de 15 jours Oxygène sanguin Fréquence cardiaque Surveillance du sommeil Suivi de la santé des femmes Affichage

Huawei FreeBuds Pro. Les Huawei FreeBuds Pro sont les écouteurs TWS les plus avancés de Huawei. Ils se distinguent par une suppression active du bruit, un contrôle gestuel et une autonomie allant jusqu’à 20 heures en utilisant le boîtier de charge. Ils sont sur Amazon pour 138 euros.

Applications et jeux Android proposés

Un autre monde 3,99 euros 1,59 euros

Trilogie Double Dragon 2,99 euros 1,19 euros

Trilogie Gobliiins 2,99 euros 1,19 euros

Je n’ai pas de bouche 3,99 euros 1,69 euros

R-TYPE II 1,99 € 0,79 €

L’héritage de Raiden 4,99 euros 1,99 euros

Le dernier express 4,99 euros 1,99 euros

Wonder Boy: Le piège du dragon 8,99 euros 4,69 euros

Chroniques Ys 1 4,99 euros 1,99 euros

Ys Chroniques II 4,99 euros 1,99 euros

CASH INOUT 1,99 euros gratuit

Gestionnaire de documents Pro 1,79 euros gratuit

Liste de contrôle OnSite – Inspecteur de la qualité et de la sécurité 5,99 euros gratuits

widgets ios 14 pour kwgt 0,85 euro gratuit

Mémorisez: apprenez des mots italiens avec des cartes mémoire 4,99 euros gratuits

Fenix ​​2 pour Twitter 5,99 euros 2,99 euros

Wonder Boy: Le piège du dragon 8,99 euros 4,69 euros

Kickers de porte 3,69 euros 0,99 euros

Pack d’icônes Crayon 1,99 € 0,69 €

Hobo de l’espace 4,49 euros gratuits

9e jeu de rôle Dawn III 9,49 euros 5,49 euros

Oxigen Circle – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

1DM + [formerly IDM+]: Vidéo, téléchargeur de torrent 1,99 € 1,09 €

Underworld Office: jeu de roman visuel 6,49 euros 1,75 euros

Widgets – CPU | RAM | Batterie 4,09 euros gratuits

Téléphone réel / faux vérificateur 4,09 euros gratuits

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Sérieusement, vous n’en avez pas assez? Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup plus d’offres: vous pouvez vous tenir au courant des principales que nous avons découvertes dans la chasse aux bonnes affaires de Xataka, Xataka Móvil, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción et aussi dans Magazine Flipboard. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Nous vous rappelons que si vous connaissez ou vous trouvez une offre sauvage qui apparaît soudainement lors de vos moments de navigation libre, vous disposez de l’espace des commentaires, comme toujours, pour que élargir ces bonnes affaires que l’Internet nous donne chaque semaine. Et si vous en voulez plus, nous reviendrons vendredi prochain. Bon week-end à tous!

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

