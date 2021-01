La pente de janvier est rendue moins chère grâce à quelques bonnes offres technologiques. Dans ces bonnes affaires de chasse, nous collectons les meilleures offres du moment en Téléphones, accessoires et applications Android.

Réchauffez-vous avec des mobiles haut de gamme à prix réduit comme le Samsung Galaxy S20 FE, Des mobiles 5G avec des prix plus serrés que jamais comme le Moto G 5G Plus ou des best-sellers encore un peu moins chers, comme le POCO X3. Ne manquez pas nos offres aujourd’hui!

Téléphones Android proposés

Samsung Galaxy S20 FE 5G pour 662 euros. Avec le Samsung Galaxy S21 déjà présenté, il est normal que les versions précédentes commencent à baisser de prix. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est une version spéciale du haut de gamme qui dispose d’un écran 120 Hz, du Snapdragon 865 et d’un prix inférieur. Ce prix est désormais de 665 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Smartphone Android gratuit, 128 Go, couleur bleue [Versión española]

OPPO Find X2 Lite pour 339 euros. Moins cher sera l’OPPO Find X2 Lite, également 5G mais avec un processeur un peu moins performant, le Snapdragon 765G. Il dispose d’une caméra quad 48 MP, de 8 Go de RAM, d’un écran AMOLED et il peut être le vôtre pour 339 euros, sur Amazon.

Realme X3 SuperZoom pour 296 euros. Déjà en dessous de la barrière psychologique de 300 euros, nous avons réduit le Realme X3 SuperZoom, avec le puissant Snapdragon 855+ à bord et la connectivité 4G. Avec pas moins de 12 Go de RAM, un écran 120 Hz et six objectifs au total, vous pouvez en emporter un chez vous pour 296 euros chez Amazon.

Moto G 5G Plus pour 279 euros. De retour à la 5G, le Moto G 5G Plus avec Snapdragon 765 et 6 Go de RAM est réduit à 279 euros sur Amazon, soit environ 120 euros de réduction. Il se distingue par son écran 90 Hz, doté de six objectifs au total et intégrant une grande batterie de 5000 mAh.

Samsung Galaxy A51 5G pour 264 euros. Le Samsung Galaxy A51 5G est arrivé au milieu de l’année dernière comme l’un des premiers avec 5G du milieu de gamme de Samsung. Avec Exynos 980, écran AMOLED et appareil photo à quatre objectifs, il a été lancé pour 469 euros et maintenant vous pouvez l’obtenir, chez MediaMarkt, pour 264 euros.

POCO X3 pour 221 euros. Le POCO X3 est l’un des mobiles les plus convoités de ces derniers mois, avec Snapdragon 732G, écran 120 Hz, caméra quad 64 mégapixels et une grande batterie avec une charge rapide de 33 W. Son prix a toujours été très bon, mais vous l’avez maintenant pour 221 euros sur Amazon, avec 128 Go de stockage.

POCO X3 NFC – Smartphone 6 + 128 Go, caméra frontale 6,67 ”FHD + avec écran perforé, Snapdragon 732G, 64 MP avec AI, Quad-caméra, 5160 …

Moto G9 Plus pour 199 euros. Déjà en dessous de 200 euros, on a le Moto G9 Plus, un mobile avec une grande autonomie et une charge rapide de 30W, un écran FHD + de 6,8 pouces et un quad caméra de 64 mégapixels. Il peut être le vôtre pour 199 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 9 pour 159,90 euros. Le Xiaomi Redmi Note 9 est un mobile avec Helio G85, écran Full HD + et caméra quad 48 mégapixels qui dispose d’une grande batterie de 5020 mAh avec charge rapide. Dans El Corte Inglés, vous l’avez pour 159,90 euros.

Moto E7 Plus pour 107 euros. Enfin, nous avons le Moto E7 Plus, un mobile avec Snapdragon 460, 4 Go de RAM, un appareil photo à deux objectifs et une grande batterie. Son prix était très bas au départ, mais vous l’avez maintenant quelques euros moins cher: 107 euros sur Amazon.

Accessoires réduits

Amazfit Bip U. Si vous recherchez une bonne, belle montre intelligente bon marché avec un oxymètre, l’Amazfit Bip U est une bonne option. Son autonomie donne pour 9 jours d’utilisation, il dispose d’un écran couleur de 1,43 pouces et vous l’avez pour 49,90 euros chez El Corte Inglés.

Amazfit Band 5. L’Amazfit Band 5 est quelque chose comme un Mi Band 5 de Xiaomi, mais avec une mesure de l’oxygène. Il dispose d’un écran couleur AMOLED, mesure le pouls et le sommeil, vous alerte de toutes les notifications et sa batterie dure deux semaines. Vous l’avez pour 24,90 euros chez El Corte Inglés.

Bracelet d’activité Amazfit Band 5 noir

Huawei FreeBuds Pro. Les Huawei FreeBuds Pro sont les écouteurs TWS les plus avancés de Huawei. Ils se distinguent par une suppression active du bruit, un contrôle gestuel et une autonomie allant jusqu’à 20 heures en utilisant le boîtier de charge. Ils sont sur Amazon pour 138 euros, 40 euros de réduction.

Applications et jeux Android proposés

Le voyage du vieil homme € 5,49 € 1,19

Pleurs de soleils 8,99 euros 5,99 euros

Aide crypto 0,79 euro gratuit

Apprenez à lire à votre monstre: jeu de phonétique et de lecture 5,49 euros gratuits

Multimine – BTC Cloud Mining 7,99 euros gratuits

Aventure à Caapora – La vengeance des Ojibe 3,99 euros 1,19 euros

Contrôle rapide du volume dans la barre de notification 0,79 euro gratuit

Gym Pro Home Workouts (sans publicité) 1,79 euros gratuit

Le dernier peuple romain 2,19 euros 0,99 euros

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Sérieusement, vous n’en avez pas assez? Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup plus d’offres: vous pouvez vous tenir au courant des principales que nous avons découvertes dans la chasse aux bonnes affaires de Xataka, Xataka Móvil, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción et aussi dans ce Magazine Flipboard. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Nous vous rappelons que si vous connaissez ou vous trouvez une offre sauvage qui apparaît soudainement lors de vos moments de navigation libre, vous disposez de l’espace des commentaires, comme toujours, pour que élargir ces bonnes affaires que l’Internet nous donne chaque semaine. Et si vous en voulez plus, nous reviendrons vendredi prochain. Bon week-end à tous!

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

Partagez les bonnes affaires de chasse: POCO X3, Samsung Galaxy A51 5G, Realme X3 SuperZoom et plus à des prix incroyables