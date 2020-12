Ce n’est pas un exercice: Noël arrive littéralement la semaine prochaine. Si vous avez encore un cadeau en attente pour quelqu’un ou pour vous-même, ne manquez pas nos bonnes affaires de chasse aujourd’hui pour trouver Aubaines authentiques sur les téléphones, accessoires et applications Android.

Dans notre sélection d’aujourd’hui, nous avons le pot-pourri de traduction de prix et de gammes, bien que si vous êtes un peu à court de budget, vous serez heureux de savoir que nous en avons sept téléphones portables en vente à moins de 300 euros et cinq d’entre eux pour moins de 200 euros.

Téléphones Android proposés

Realme X50 Pro pour 479 euros. Nous avons commencé nos bonnes affaires avec le Realme X50 Pro, le modèle le plus puissant de la maison cette année. 5G, avec Snapdragon 865, écran AMOLED à 90 Hz et charge rapide de 65W pour 479 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy A51 5G pour 299 euros. Un autre mobile 5G, bien que de gamme inférieure, est le Samsung Galaxy A51 5G. Compte tenu du fait qu’il a été lancé pour 469 euros, les 299 euros auxquels vous le trouverez dans le magasin Samsung sont un prix à part entière. Il s’agit d’un terminal avec Exynos 980, caméra quad 48 MP et batterie 4500 mAh.

Samsung Galaxy A51 5G Dual SIM 128 Go 6 Go de RAM SM-A516B / DS Blanc

POCO X3 NFC pour 229 euros. Si vous vouliez offrir un POCO X3 NFC ce Noël, vous avez encore le temps de vous en procurer un au meilleur prix. Chez Amazon, vous avez ce mobile avec Snapdragon 732G, écran 120 Hz et énorme batterie pour 229 euros.

Redmi Note 9S pour 189 euros. Déjà en dessous de la barrière psychologique de 200 euros vous trouverez le Redmi Note 9S et son énorme batterie dans MediaMarkt, pour 189 euros. C’est la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Redmi Note 9 Pro pour 187 euros. Pour deux euros de moins, vous avez une offre similaire et différente en même temps: le Redmi Note 9 Pro. C’est un autre milieu de gamme avec Snapdragon 720G, une caméra quad 64 MP et une grande batterie de 5020 mAh, qui a une charge rapide de 33W. Il vous appartiendra pour 187 euros sur eBay si vous utilisez le code PXIAOMI15.

OnePlus Nord N100 pour 149 euros. Le OnePlus Nord N100 est le mobile le moins cher de l’histoire de la marque. Il a été lancé pour 199 euros en tant que premier mobile d’entrée de gamme, avec Snapdragon 460, écran HD + et une excellente batterie, et maintenant vous le trouverez réduit à 149 euros sur Amazon.

OnePlus N100 Midnight Frost | Écran HD + LCD 6,52 pouces | 4 Go de RAM + 64 Go de stockage | Triple caméra | Batterie de 5000 mAh | Double SIM | 4G

Samsung Galaxy M11 pour 139 euros. Encore moins cher, vous trouverez le Samsung Galaxy M11. C’est un mobile avec une grosse batterie de 5000 mAh à chargement rapide et un écran perforé que vous pouvez obtenir, dans sa version 3 + 32 Go, pour 139 euros chez Amazon.

Honor 9x Pro pour 129 euros. Le mobile le moins cher de nos bonnes affaires de chasse aujourd’hui est le Honor 9X Pro, un terminal avec Kirin 810, triple caméra 48 mégapixels et qui comprend tous les services Google de l’usine, pour 129 euros temporairement dans la boutique en ligne Honor .

Accessoires réduits

Amazfit Neo. L’Amazfit Neo est l’une des montres connectées les plus curieuses de l’année, car elle comprend toutes les fonctions intelligentes que vous attendez d’une smartwatch, mais avec un design rétro d’une montre numérique des années 90. Vous l’avez pour 29,90 euros chez MediaMarkt.

Montre Huawei GT 2e. La Huawei Watch GT 2e est une autre smartwatch abaissée à temps pour Noël. Avec Kirin A1 et 4 Go de stockage, son autonomie dure jusqu’à deux semaines avec une charge et il peut être le vôtre pour 99 euros dans sa boutique officielle.

Montre d’honneur GS Pro. Enfin, nous avons la Honor Watch GS Pro, une montre intelligente relativement nouvelle avec un design robuste, conçue pour les sports de plein air. Sa batterie de 790 mAh dure jusqu’à 25 jours d’utilisation et sur les 249 euros qu’elle coûtait au départ, vous la trouverez désormais pour 179,90 euros, si vous utilisez le coupon A20WACHTGSPRO.

Applications et jeux Android proposés

DossierSync Pro 4,89 euros 1,59 euros

Flamingo KWGT 1,59 euros gratuit

DISTRAINT: Édition Deluxe 4,59 euros 0,99 euros

Rush Rally 3 € 5,49 € 3,49

Parmi les étoiles 4,99 euros 3,29 euros

Convertisseur NT – Convertisseur d’unité Premium 3,29 euros 1,59 euros

Calculatrice NT – Calculatrice étendue Pro 2,79 euros 0,99 euros

Pack d’icônes matérielles Pix 1,59 € 0,99 €

Scanner de documents mobile (MDScan) + OCR 4,49 euros gratuits

Simplement HDR 3,29 euros gratuits

YoWindow Time – Illimité 9,99 euros 5,99 euros

Carrés isométriques – puzzle ² 1,49 euros offert

Mindcell 2,29 € 0,59 €

Métal redéfini | Pack d’icônes métalliques 1,39 euros 0,89 euros

La civilisation perdue 0,59 euros gratuit

Grognements spatiaux 4,79 euros 2,39 euros

Batterie EasyMonitoring et stockage des appareils distants 1,99 € 1,19 €

Botanicula 4,99 euros 1,79 euros

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage photo illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

Sérieusement, vous n’en avez pas assez? Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup d’autres offres: vous pouvez vous tenir au courant des principales que nous avons découvertes dans la chasse aux bonnes affaires de Xataka, Xataka Móvil, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof et Applesfera, ainsi qu’avec nos collègues de Compradicción et aussi dans ce Magazine Flipboard. Vous pouvez voir toutes les bonnes affaires qu’ils publient sur Twitter et Facebook, et même vous abonner à leurs publicités via Telegram.

Nous vous rappelons que si vous connaissez ou vous trouvez une offre sauvage qui apparaît soudainement lors de vos moments de navigation libre, vous disposez de l’espace des commentaires, comme toujours, pour que développez ces bonnes affaires que l’Internet nous donne chaque semaine. Et si vous en voulez plus, nous reviendrons vendredi prochain. Bon week-end à tous!

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

