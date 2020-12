Quel téléphone devriez-vous choisir? Sortez de tout doute avec notre comparaison complète.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Mobile

Il y a des années, avoir un téléphone Android bon marché ou bon marché était une vraie loterie, surtout s’il venait de Chine. Aujourd’hui, le “Made in China” ne fait plus peur et c’est en grande partie la faute d’entreprises comme Xiaomi.

Xiaomi est assez connu pour avoir lancé de nombreux mobiles sur le marché, certains sous sa propre signature, d’autres sous le nom de Redmi. Bien qu’il y a quelques années, il ait été retiré de la manche la marque POCO qui voulait être le principal concurrent de OnePlus.

Aujourd’hui, POCO est synonyme de qualité, de téléphones spectaculaires et surtout d’un bon prix. Certains de ses meilleurs exposants sont le POCO X3 et le POCO M3, deux des smartphones avec le meilleur rapport qualité prix du marché. Maintenant, lequel vaut le plus? Nous vous aidons à résoudre tous vos doutes.

Conception et affichage: le 120 Hz du POCO X3 fait la différence

Aucun des deux appareils n’est trop petit. Les entreprises Android ont complètement abandonné les téléphones compacts et ont maintenant du mal à voir qui fabrique les plus gros smartphones avec les écrans les plus longs.

Maintenant, le design du POCO M3 est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, en polycarbonate, sa partie arrière abrite une grande “fenêtre” en verre où les caméras de l’appareil sont présentes et que ce n’est peut-être pas du goût de tous les consommateurs. Quant à sa façade (écran IPS de 6,53 pouces d’ailleurs), elle présente une petite encoche en forme de goutte d’eau.

En revanche, le POCO X3 est un smartphone beaucoup plus conventionnel à l’extérieur et à notre goût, beaucoup plus élégant et mieux utilisé. Dans sa partie arrière, le module caméra arrondi avec une partie centrale qui se démarque notamment se démarque notamment, même si sa partie avant (écran IPS de 6,67 pouces et résolution Full HD +) est bien mieux utilisée que celle du M3 grâce à un petit trou où la caméra frontale est cachée.

Maintenant, la principale différence entre les deux appareils est que le POCO X3 a un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, quelque chose de surprenant à voir sur un mobile relativement bon marché.

Caméras: aucun smartphone ne se démarque excessivement

Téléphones portables sont devenus les substituts parfaits aux appareils photo compacts la partie photographique est donc un point important à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau smartphone.

Le POCO X3 a la configuration de caméra suivante:

Un capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels et une ouverture f / 1,89. Un ultra grand angle de 13 mégapixels et une ouverture f / 2,2. Une macro de 2 mégapixels et une ouverture f / 2,4. Un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait, avec une ouverture. f / 2.4 Dans le trou à l’avant, nous trouvons un capteur de 20 mégapixels et f / 2,2.

En revanche, le LITTLE M3:

Un capteur principal de 48 MP et une ouverture f / 1,79, un ultra grand angle de 8 MP, une macro de 2 MP et une caméra frontale de 8 MP

Comme vous pouvez le voir, le POCO X3 a une bien meilleure section photographique sur papier et nous prévoyons déjà cela sur la pratique également. Cependant aucun des deux appareils n’est une référence en matière de photographie Et bien que le X3 soit quelques crans plus haut que le M3, l’appareil photo n’est pas la raison pour laquelle vous souhaitez acheter l’un de ces appareils.

Batterie: le POCO M3 gagne mais avec un “truc”

Le fait que le POCO X3 dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pourrait nous faire penser que son autonomie ne serait pas la meilleure du marché, mais ce n’est pas le cas. Le 5160 mAh est plus que suffisant pour durer toute la journée avec le 120 Hz activé. Evidemment si on descend dans la configuration 60 Hz on aura plus d’autonomie mais honnêtement, ça n’en vaut pas la peine.

En plus de cela, nous avons une charge rapide de 33 W, ce qui permet de passer de 0% à 50% en moins de 30 minutes. Autrement dit, pour charger complètement le terminal, vous n’avez qu’à attendre 1 heure et 20 minutes.

En revanche le POCO M3 dispose d’une batterie de 6000 mAh ce qui, ajouté au fait de ne pas avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, nous permet d’avoir une autonomie de quelques jours sans passer par les chargeurs et les prises. Il a également une charge rapide de 18 W. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui rechargent votre téléphone tous les soirs, mieux vaut miser sur les 120 Hz du POCO X3.

Processeur et mémoire: le POCO X3 est sans égal

Ce n’est pas une blague quand on dit ça le POCO X3 est probablement le terminal avec le meilleur rapport qualité-prix du marché Et quelle que soit la qualité de la concurrence, car cet appareil n’a pratiquement pas de rival.

Processeur Qualcomm Snapdragon 732G accompagné de 6 Go de RAM. Evidemment ce n’est pas une configuration haut de gamme mais on parle d’un terminal qui coûte environ 200 euros.

Le POCO X3 il est parfait pour profiter de jeux lourds comme Genshin Impact ainsi que toute autre application que nous pouvons télécharger sur le Play Store.

D’autre part, le POCO M3 a un matériel quelque peu inférieur mais tout aussi intéressant. Processeur Qualcomm Snapdragon 662 et 4 Go de RAM. Une configuration vraiment remarquable et suffisante mais le POCO X3 est si bon que comme nous l’avons déjà dit, peu importe ce que font le reste des terminaux. Aujourd’hui, il est sans égal dans cette gamme de prix.

Connectivité: cette plage d’entrée ne manque absolument de rien

Le fait qu’un téléphone soit bon marché ne devrait pas être un obstacle pour venir avec les dernières nouveautés en termes de connectivité et d’efficacité ceci est démontré par les deux terminaux.

NFC, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, port USB type C et casque 3,5, ce qui malheureusement ne se voit plus dans de nombreux terminaux. Aucun des deux n’a de connectivité 5G Mais sachant que c’est une technologie qui n’est pas encore indispensable, nous ne nous en soucions pas beaucoup non plus.

Les deux terminaux sont donc très similaire en termes de “extras” il n’y a donc pas grand chose à ajouter ici.

POCO X3 ou POCO M3: lequel acheter?

Le POCO M3 est un terminal très intéressant en tant que téléphone d’entrée de gamme mais le problème est que, comme nous l’avons déjà dit, le POCO X3 est sans égal. Pour quelques euros de plus, nous aurons un meilleur écran, de meilleures performances et un meilleur appareil photo et le taux froid de 120 HZ est ce qui fait du POCO X3 un terminal unique dans sa gamme de prix.

Sans aucune discussion. Le POCO X3 est le meilleur terminal que nous pouvons acheter pour 200 euros et à moins que MIUI ne vous rejette, l’achat le plus intelligent.

Et attention, le POCO M3 est aussi un super téléphone et si vous l’achetez vous ne le regretterez pas mais nous considérons que le X3 offre beaucoup plus et n’est pas beaucoup plus cher. Maintenant, quoi que vous choisissiez, LITTLE est toujours synonyme de succès.

