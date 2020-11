Et une autre semaine! Après la bonne réception du nouveau podcast en direct NextN, nous avons répété la formule avec le PodNN58 diffusé sur notre chaîne Twitch. Cette fois, nous passons en revue les dernières nouvelles liées au monde de Nintendo et au-delà. Comme quoi? Eh bien, nous avons affaire aux derniers chiffres de vente de Nintendo Switch, qui “frappe” partout dans le monde, ainsi que ses jeux avec plus d’un million d’unités … et deux, et presque 3! Tu ne peux pas deviner ce qu’ils sont? De plus, comme le titre de cet article l’indique, nous avons le temps de discuter des derniers jeux sur le cloud et de la façon dont ce format pourrait menacer les consoles telles que nous les connaissons.

Voici quelques-uns des sujets que nous abordons dans ce programme, auquel vous avez également pu participer en direct, ceux qui ont visité notre chaîne Twitch.tv/NextNnet lors de sa diffusion, répondant à toutes vos questions et lisant les commentaires! Tout cela pendant que nous jouions… cette fois ARK: Survival Evolved pour Nintendo Switch.

Vous pouvez écouter tous les PodNN sur Ivoox, Itunes, Spotify, Google Podcast, Earli Audio, TuneIn et Stitcher.

Podcast NextN – PodNN58 (Ivoox)

Podcast NextN – PodNN58 (format vidéo YouTube)

