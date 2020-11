Les employés trouvent une meilleure opportunité ou cela leur vient de façon inattendue.

Pourquoi avez-vous quitté ce dernier emploi? Il y a une longue liste de raisons et parfois elles finissent par nuire à l’entreprise. La fuite des talents est le phénomène qui se produit lorsqu’une personne particulièrement compétente quitte un emploi à la recherche de meilleures opportunités. Nous cherchons tous à grandir, c’est donc quelque chose que nous ferons tous tôt ou tard, si nous considérons que l’entreprise pour laquelle nous travaillons n’est pas à la hauteur de nos capacités. Peut-être qu’ils ont eu un sens, mais au fur et à mesure qu’ils avançaient, leur cabine a commencé à être petite, à la fois en termes de salaire et de manière à développer votre talent. S’ils ont demandé une augmentation, cherché un autre port, et toutes les portes ont été fermées sur eux, ils décideront probablement de partir. Cependant, il y a d’autres raisons de prendre cette décision.

C’est ce qu’on appelle une fuite des cerveaux, la migration de travailleurs vers des entreprises étrangères, en raison de ne pas trouver suffisamment d’opportunités dans leur propre pays. Mais cela peut arriver dans la même géographie. Face à cette perte, l’entreprise aurait diverses dépenses supplémentaires, pour trouver un remplaçant, en plus de subir une baisse de compétitivité. Il est courant que les travailleurs se sentent sous-évalués pour leurs entreprises et il est également important qu’ils ne voient pas le potentiel de bon nombre de ses éléments. Cela parle d’une mauvaise communication interne et d’une mauvaise relation de travail à bien des égards. La première chose à faire est de reconnaître les éléments précieux et de ne pas les laisser partir, en tenant compte des éléments suivants.

Aucune capacité à grandir

La principale raison de quitter un emploi est de chercher une meilleure opportunité. Et s’ils regardent ailleurs, c’est parce que là où ils sont, ils ne voient pas le chemin. Ongle politique de croissance pour les employés, cela a beaucoup de sens à cet égard et c’est quelque chose qui doit être abordé à tous les niveaux.

L’entreprise comme un retour en arrière

Parfois, ils peuvent avoir l’impression que le travail qu’ils font a déjà été fait. Ils accomplissent des tâches pour lesquelles ils peuvent être très capables, mais c’est parce qu’ils ont déjà dépassé ce niveau. Certains emplois peuvent sembler être un gros frein ou un obstacle pour les gens, les poussant plusieurs pas derrière ce qu’ils savaient déjà.

Mauvais leadership

Les mauvais patrons sont partout et en rencontrer un peut rendre la vie impossible. Même si le reste des éléments de l’œuvre est très bon, s’ils ont plus un patron qu’un leader, ils se retrouveront de plus en plus frustrés et avec plus d’envie de partir.

Meilleures affaires

Comme nous l’avons vu plus haut, l’exode des cerveaux peut être très simple: les employés trouvent une meilleure opportunité ou cela leur vient de façon inattendue. Si vous leur offrez des choses plus nombreuses et meilleures, ils partiront sans réfléchir.

Mauvais environnement de travail

De nombreux aspects font qu’un ambiance de travail quelque chose de mauvais et d’intolérable. Le harcèlement, la routine, la surcharge, le stress qui ne s’arrête pas et le manque d’empathie de la part des patrons ou des collègues, entre autres. Si vous vivez ainsi, ils mettront leurs affaires dans une boîte et chercheront un autre endroit.