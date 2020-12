Si le vôtre est l’heure du thé ou du café et que vous êtes en même temps un grand fan de Pokémon, cette nouvelle est pour toi, car désormais Pokémon Il a une théière officielle parfaite à emporter chez vous et au cas où vous ne l’auriez pas deviné, bien sûr, c’est Sinistea. Et au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Pokémon aura un nouveau lot de produits de Noël exclusifs: pulls, peluches, décorations et plus encore.

Pour les Café Pokémon Au Japon, cette vaisselle était disponible sur le site depuis le début de l’année, il fallait juste y rester un moment pour en profiter, mais cette fois-ci, vous pouvez emporter le jeu chez vous car la société a créé deux pièces amusantes pour l’heure de thé.

Parmi les pièces sont une tasse de tasses à thé Sinistea pour environ 1 980 yens Oui Théières Polteageist pour 3 960 yens, peut être acheté auprès de 5 décembre et à moins que l’âme de Sinistea intervenir, pour l’instant, ils ne seront disponibles qu’au Japon dans Café Pokémon Oui Bonbons Pikachu. Si vous avez la possibilité de l’acquérir, méfiez-vous de beaucoup de thé noir de Polteageist cela ne fait pas très bien à l’entraîneur.

