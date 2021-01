Collection de verres produite par JINS.

Il existe une grande variété de produits inspirés de Pokemon sur le marché. Nous avons assisté à la commercialisation de T-shirts, tuniques, pyjamas ou encore animaux en peluche, pour ne citer que quelques exemples. Désormais, la franchise proposera également une nouvelle gamme de des lunettes.

Donc, si vous êtes un fan de Pokémon, vous ne pouvez peut-être pas simplement prendre votre sac à dos et partir à l’aventure magique en voyageant pour attraper toutes sortes de Pokémon dans la forêt, mais vous pouvez acheter vos propres lunettes Pokémon. La franchise s’est associée à une société japonaise appelée JINS pour lancer un total de 59 modèles différents de verres.

Voici la nouvelle collection de lunettes Pokémon

Modèles de lunettes Pokémon.

JINS a présenté ses lunettes Pokémon disponibles pour enfants et adultes. Au total, il existe cinq collections – trois pour enfants et deux pour adultes – constituant, comme mentionné et comme indiqué par SoraNews24, jusqu’à 59 modèles différents.

La collection de lunettes JINS et Pokémon se compose de modèles aux designs très élégants inspirés des créatures Pokémon telles que Évoli, Pikachu, Snorlax, Mew, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil et Totodile. Les prix de chaque modèle varient entre 60 et 95 euros. Que pensez-vous de la nouvelle collection de lunettes Pokémon?

