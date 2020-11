Il ne reste plus grand-chose pour la nouvelle tranche d’un film de Pokémon Et c’est parce que pour ce lancement une nouvelle collection de mode est également en cours de sortie qui vous donnera envie d’acheter toute la collection et de partir au Japon pour repartir ce 25 décembre prêt à voir la première. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Pokémon aura une ligne spéciale de vêtements de sport grâce à une marque japonaise bien connue.

Pokémon le film – Les secrets de la jungle ouvre bientôt et les fans gardent un œil sur toutes les sorties d’avant-film, y compris une nouvelle collection de chemises pour célébrer Pokémon avec de jolis motifs mais aussi très utilisable dans la vie de tous les jours et convient à tout âge.

Mais mieux encore et est-ce que pour ces commandes les t-shirts peuvent être personnalisés combinant des motifs entre les pièces des chemises, ce qui aboutira à sélectionner vos motifs préférés, réalisant ainsi des combinaisons uniques que personne d’autre n’aura, car les motifs sont variés et peuvent être vus parmi les roses pâles, par exemple avec des petits Celebis, ainsi que des verts, des beiges et même un Cramorant dévorant un Pikachu.

Disponible dans toutes les tailles pour environ 90 dollars américains. Les t-shirts seront en vente au 28 février 2021 et avec votre commande, vous pouvez obtenir un bonus supplémentaire, l’accessoire de 2021: un masque pour compléter votre tenue. Avec un t-shirt, vous pouvez obtenir un Skwovet et deux t-shirts un Skwovet et Greedent.

