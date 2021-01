Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 9h22

Aujourd’hui commence officiellement la période de célébration du 25e anniversaire de Pokémon. Bien qu’actuellement, le type de jeux préparés pour cette célébration reste un mystère, il y a quelques instants une collaboration très intéressante avec Katy Perry a été annoncée, le célèbre chanteur pop.

Par une déclaration, The Pokémon Company a annoncé P25 Music, une collaboration massive avec Universal Music Group (UMG), où des artistes comme Katy Perry auront l’occasion de créer du contenu pour célébrer l’anniversaire de la série. Voici ce que Colin Palmer, vice-président du marketing pour The Pokémon Company International, avait à dire à ce sujet:

«Dans Katy Perry, nous voyons un esprit de parenté Pokémon, dont le monde est brillant, amusant et édifiant. Katy est une merveilleuse ambassadrice qui nous aidera à célébrer 25 ans de Pokémon, et nous avons hâte que les fans de musique du monde entier profitent des collaborations passionnantes que nous avons prévues. “

Ce n’est pas tout, avec l’annonce de la musique PS25, Un court métrage a également été publié, qui nous montre l’évolution de Pokémon au cours des 25 dernières années.

Considérant que les jeux originaux sont arrivés au Japon le 27 février 1996, il est très probable que le mois prochain nous aurons plus d’informations sur cette grande fête. En plus de collaborer avec Katy Perry et d’autres artistes, nous pouvons nous attendre à des mises à jour sur les jouets en peluche, le TCG et bien plus encore tout au long de 2021.

Via: Déclaration officielle

Nous avons déjà joué à Little Nightmares II et ici nous vous disons comment c’est La vidéo nous montre à quoi ressemble Jedi: Fallen Order sur les nouvelles consoles

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.