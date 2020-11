Ce fan imagine un croisement entre un personnage Pokémon et un autre de One Piece

Ces derniers jours, il est devenu habituel pour des fans profondément enracinés de se produire œuvres d’art unissant leur anime préféré, soit à travers des cosplays ou des illustrations. En général, la plupart d’entre eux ont un finition vraiment impressionnante.

Et l’un des franchises préférées Pour réaliser ce type de travail, c’est Pokémon et One Piece, ces deux étant l’un des favoris pour réaliser des fusions avec des finitions parfaites. Pour cette raison, un fan des deux sagas a posté sur Reddit un mix qui vaut la peine d’être souligné au dessus du reste.

Vous allez adorer ce croisement entre Zangoose et Shanks

Ensuite, nous voulons souligner le travail d’un illustrateur connu sous le nom de KuroTeo, qui a réalisé un illustration vraiment surprenant entre le Pokémon Zangoose et le personnage de One Piece: Shanks. Le résultat est vraiment sobre!

PokéFusion Zangoose + Shanks! Peut-être que je ferai Seviper x Lord of the Coast… de OnePiece

Comme on peut le voir sur l’illustration, il a le apparence physique de Zangoose, les couleurs prédominantes sont le blanc caractéristique du Pokémon et le tiges rouges. Cette création a le Épée Shanks comme sa cape et les cicatrices présentes sur son visage.

La communication de cette créature se fera-t-elle en Pokémon ou en japonais?

