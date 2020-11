Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 09:00

En raison de la pandémie causée par le COVID-19, quitter la maison n’est pas aussi courant qu’il y a un an. Face à ce grand défi, Niantic a décidé de mettre en œuvre une série de changements afin que les joueurs de Pokémon Go aient l’opportunité de continuer à profiter du jeu, mais sans mettre leur vie en danger. Malgré tous ces inconvénients, Ce titre mobile aurait généré jusqu’à présent environ 1 milliard de dollars en 2020.

De cette façon, 2020 devient la meilleure année de Pokémon Go. Selon la tour de capteur, cette année représente une croissance de 11% de plus que le total de 2019 et de 30% de plus que les 10 premiers mois de 2019. Certaines des mesures que Niantic a mises en œuvre ces derniers mois sont une série d’articles que vous pouvez acheter pour profiter des raids et autres événements de chez vous, qui auraient normalement eu lieu à l’étranger, et qui ont contribué à ce grand succès.

De même, il a été mentionné que Pokémon Go s’est positionné comme le troisième jeu mobile avec le plus de dépenses par joueur, uniquement derrière PUBG Mobile et Honor of Kings. Jusqu’à la date, Pokemon Go a amassé près de 4,2 milliards de dollars de revenus dans le monde, et les États-Unis se sont révélés être les plus lucratifs, atteignant 1,5 milliard de dollars, soit 36,3% des dépenses totales. Le Japon se classe deuxième avec 1,3 milliard de dollars et l’Allemagne troisième avec 238,6 millions de dollars.

Pokemon Go compte près de 600 millions d’installations dans le monde. Les États-Unis se positionnent à cette première place avec 109 millions de téléchargements, le Brésil à la deuxième place avec 65,2 millions et Le Mexique est en troisième position avec 37,3 millions.

Via: Tour de capteur

