Niantic continue de mettre à jour constamment le jeu mobile Pokemon aller. A cette occasion, le développeur a annoncé un événement avec Pokémon HOME, l’application des transferts de créatures. L’événement débutera ce mardi 17 novembre à 8h00 et se terminera le lundi 23 novembre 2020 à 22h00, heure locale. Parmi ses caractéristiques, le occurrence plus fréquente de Alolan Sandshrew, Zubat, Alolan Diglett, Slowpoke, Magnemite, Ditto, Porygon, Hoothoot, Remoraid, Whismur, Lileep, Anorith, Cottonee et Foongus.

D’autre part, le 5 km d’œufs éclosera avec Nidoran, Slowpoke, Omanyte, Kabuto, Lileep et Anorith, tandis que dans le raids Alola Vulpix, Slowpoke (y compris brillant), Magnemite, Shinx, Timburr, Klink et plus apparaîtront dans les raids. La enquête sur le temps exclusif de l’événement récompensera avec Mega Pidgeot Energy, Poké Balls, Baies, Rencontres Slowpoke et Gible et plus encore.

Enfin, Cobalion, Terrakion et Virizion sont les Pokémon du raids cinq étoiles. Cependant, la bonne nouvelle réside dans la Mystery Box, qui pourrait contenir un Meltan brillant. De plus, les objets spéciaux d’avatar disponibles maintenant sont la veste Melmetal, la veste Melmetal, les chaussures Melmetal et les lunettes Great Oak.

