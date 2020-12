Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année prochaine, 2021, sera très spéciale pour Pokémon, alors que la franchise fête ses 25 ans. Niantic ne manquera pas l’occasion de célébrer cet événement en grand dans Pokémon GO et a annoncé aujourd’hui qu’il prépare un nouvel événement mondial très spécial auquel tous les joueurs peuvent participer et attraper des Pokémon très rares.

Le développeur a révélé aujourd’hui que pour célébrer les 25 ans de Pokémon, le 5e anniversaire de Pokémon GO et la région où tout a commencé: Kanto, il organisera un nouvel événement mondial où les joueurs pourront acheter des billets et rejoindre. à la célébration où qu’ils soient.

L’événement s’appelle Pokémon GO: Tour: Kanto et se déroulera en une seule journée, le 20 février 2021 de 9h00 à 9h00 (heure locale). Au cours de cet événement, le Pokémon de Kanto apparaîtra dans la nature, dans les Raids et dans les Tâches de recherche, et vous pourrez gagner plus de bonbons pour attraper le Pokémon de Kanto. Si vous parvenez à tous les obtenir, vous recevrez de nombreuses récompenses. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, vous aurez jusqu’au 27 février (1 h 59, heure de Mexico) pour le faire via l’échange de Pokémon, l’évolution, les raids, etc.

Lors de l’achat d’un billet, les joueurs devront choisir une édition, Version rouge ou Version verte, les premiers titres de la franchise à faire leurs débuts au Japon. Tout comme cela s’est produit dans ces jeux originaux, les utilisateurs ne peuvent attraper que les Pokémon qui apparaissent dans leur version respective, donc s’ils veulent tous les obtenir, ils devront avoir des amis qui ont la version opposée. Pour faciliter le trading, la plage d’échange de Pokémon sera étendue à 25 miles pendant la semaine de l’événement.

Visite Pokémon GO: Kanto

Tous les Pokémon Kanto recevront leur version brillante

En outre, il a été confirmé que l’événement activerait les versions brillantes ou variées des 150 Pokémon Kanto, donc pour la première fois, des créatures de génération I seront vues dans cette version, comme Snorlax. Après l’événement, les versions brillantes de ces Pokémon seront toujours disponibles, mais elles n’apparaîtront plus aussi fréquemment.

Il y aura des enquêtes spéciales et le plus frappant est que terminer le Pokémon GO: Kanto Special Research débloquera une deuxième ligne d’enquête qui aura des défis extrêmement difficiles, mais cela vaudra la peine de la terminer, car la récompense sera un Shiny Mew, un Pokémon singulier difficile. obtenir. Gardez à l’esprit que les tâches de cette mission devraient prendre beaucoup de temps, mais une fois l’enquête enregistrée, vous ne la perdrez pas.

Version rouge

Pokémon exclusifs attirés par l’encens – Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther et Electabuzz. Pokémon le plus susceptible d’apparaître brillant – Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran ♀, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowzee, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto et Dratini.

Version verte

Pokémon exclusif attiré par l’encens – Sandshrew, Vulpix, Meowth, Bellsprout, Magmar et Pinsir. Pokémon le plus susceptible d’apparaître brillant – Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran ♂, Vulpix, Meowth, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Exeggcute, Hitmonchan, Koffing, Tangela, Horsea, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanyte et Dratini.

Le trio d’oiseaux légendaires Articuno, Zapdos et Moltres reviendra dans les Raids 5 étoiles et vivra respectivement les mouvements exclusifs Hurricane, Thunder Shock et Sky Attack. Apparemment, Mewtwo sera également disponible d’une manière ou d’une autre, car ceux qui sont capturés lors de l’événement connaîtront le mouvement Psystrike.

Le billet Pokémon GO Tour sera au prix de 11,99 USD, au Mexique, il coûtera 285 USD pour les utilisateurs d’Android et 299 USD pour les utilisateurs iOS. Il est maintenant possible d’acheter un billet pour cet événement et vous pouvez même en profiter pour en acheter un et aussi obtenir les enquêtes spéciales des Journées communautaires de janvier et février (vous pouvez choisir la version rouge ou verte plus tard, mais une fois que vous l’avez fait, ne le faites pas vous pouvez le changer). Si vous décidez de ne pas acheter de billet pour cet événement mondial, ne vous inquiétez pas, Niantic a assuré qu’il y aura également des «fonctionnalités intéressantes» pour tous les joueurs pendant l’événement.

Les Journées communautaires de janvier et février sont déjà datées

Niantic a également confirmé que les premières Journées communautaires de janvier et février sont déjà datées. La journée communautaire de janvier est prévue le samedi 16 janvier et la journée communautaire de février aura lieu le dimanche 7 février.

Comme à d’autres occasions, ces Journées communautaires mettront en vedette une ligne d’enquête spéciale qui est obtenue en achetant un laissez-passer. Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, si vous achetez un billet d’événement Kanto dans Pokémon GO bien à l’avance, vous pouvez recevoir un pass pour les deux journées communautaires sans frais supplémentaires. Pour les obtenir, il vous suffit d’acheter le billet Kanto avant le mercredi 13 janvier 2021. Si vous le faites après cette date, mais avant le 3 février, vous ne recevrez que le pass Journée communautaire de février.

Que pensez-vous de cette célébration? Achèterez-vous votre pass pour cet événement? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’en décembre, il y aura un grand nombre d’événements dans Pokémon GO. Certainement le plus spécial est celui qui permettra aux joueurs de trouver un Celebi brillant. Un autre événement où il y aura beaucoup de créatures brillantes est la journée communautaire de ce mois-ci, qui sera cette fois disponible dans 2 jours.

Pokémon GO est disponible sur les appareils mobiles avec iOS et Android. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

