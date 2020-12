En 2021 le 25e anniversaire de Pokémon. [TPCi tiene preparadas varias sorpresas]https://www.alfabetajuega.com/noticia/pokemon-ya-anticipa-una-celebracion-muy-especial-para-su-25-aniversario-en-2021) et, parmi eux, il y a une fête des plus importantes dans Pokémon GO. Niantic a voulu revenir sur les deux jeux qui ont tout déclenché au Japon pour célébrer la Événement anniversaire de la Tour Kantou. Une fête avec de nombreux Pokémon de toutes sortes, de nombreuses formes brillantes, des enquêtes spéciales et des récompenses supplémentaires même pour d’autres événements qui auront lieu auparavant. Un dont nous allons vous dire absolument tout.

Dates, heures et bonus de l’événement anniversaire du Tour Kanto dans Pokémon GO

L’événement spécial aura lieu uniquement le 20 février 2021, de 9 h à 21 h, heure locale. Pour cette journée, les entraîneurs peuvent acheter un billet Pokémon GO Tour: Kanto qui donne accès à différents bonus et événements au cours de la journée, ainsi qu’à d’autres événements spéciaux qui auront lieu en janvier et février. Niantic veut célébrer avec style le 25e anniversaire de Pokémon Rouge et Vert au Japon.

Savoir plus: Ces terrariums Pokémon sont les meilleurs que nous ayons vus depuis longtemps

Fonctions avec Ticket

Ceux qui achètent le billet d’événement peuvent rencontrer les 150 premiers Pokémon dans la nature pendant l’événement, ainsi que dans les raids ou comme récompenses pour différentes tâches de recherche. Il y aura un énorme défi tout au long de la journée qui nous mènera tous, même si cela dépendra principalement de si vous choisissez l’expérience Pokémon Rouge ou Pokémon Vert, ce qui les rendra exclusifs aux différentes éditions selon votre décision.

Tous les Pokémon Kanto auront leurs formes brillantes disponibles, certains pour la première fois depuis le lancement de Pokémon GO. En outre, il y aura une tâche spéciale qui, une fois terminée, vous permettra de capturer un Pokémon spécial. Passer ceci ouvrira une autre recherche spéciale à long terme pour capturer Mew Shiny.

Savoir plus: Nous garantissons que tout cadeau que vous offrez avec ce Pikachu s’améliorera

Si vous achetez le billet, vous aurez également un accès privilégié aux enquêtes secrètes des Journées communautaires de janvier et février 2021.

Journée communautaire janvier 2021: Elle aura lieu le samedi 16 janvier et votre enquête spéciale sera déverrouillée si vous achetez le billet Kanto avant le 13 janvier.

Journée communautaire de février 2021: aura lieu le dimanche 7 février. Si vous n’avez pas acheté le billet auparavant, vous aurez une limite jusqu’au 3 février pour l’acheter et débloquer la recherche spéciale du jour.

Fonctions sans ticket

Ceux qui n’achèteront pas leur pass auront également des choses à faire le jour de l’événement. Les Pokémon Kanto réapparaîtront dans les raids et dans la nature et, en plus, Articuno, Zapdos, Moltres et Mewtwo reviendront aux raids légendaires avec quelques attaques exclusives. Cela peut être une occasion parfaite pour capturer leurs meilleures versions.

Savoir plus: Pokémon: Lugia et Ho-Oh! comme vous ne les avez jamais vus auparavant

A cela, il faut ajouter la possibilité de faire des échanges avec des personnes qui se trouvent à 40 km ou même des enquêtes spéciales pour une durée limitée.

Des nouvelles pour tous

Tous les entraîneurs qui capturent les légendaires lors de raids au cours de cette journée pourront Articuno avec Gale, un Zapdos avec Thunder Shock, un Moltres avec Air Strike ou un Mewtwo avec Mind Wave.

Bien entendu, les joueurs qui ont un ticket acheté, en plus d’accéder à ses fonctions spéciales, auront accès aux actualités qui arriveront pendant l’événement pour les joueurs sans ticket. Tout est à leur disposition pendant cette journée.

Exclusivités de version

Tout comme les jeux Game Boy originaux, japonais et occidentaux, il y aura des créatures exclusives en journée selon l’édition choisie par le coach. Ensuite, nous verrons les principales différences, délimitées par les Pokémon qui apparaîtront lors de l’utilisation d’encens et par ceux qui seront disponibles sous leur forme brillante.

Version rouge encens – Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther et Electabuzz seront attirés par l’encens.

Version rouge brillant de Pokémon – Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran ♀, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowzee, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto et Dratini.

Savoir plus: Pokémon et parmi nous ensemble dans un magnifique hommage à Charmander

Contrairement à la version rouge, la verte fera proliférer Psyduck, Tangela et bien d’autres que vous pourrez voir ci-dessous:

Version verte d’encens – Sandshrew, Vulpix, Meowth, Bellsprout, Magmar et Pinsir seront attirés par l’encens.

Version verte brillante de Pokémon – Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran ♂, Vulpix, Meowth, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Exeggcute, Hitmonchan, Koffing, Tangela, Horsea, Magmar, Pinsir, Evoli, Omanyte et Dratini.

Comment acheter des billets pour l’événement Kanto dans Pokémon GO

Pour acheter le billet, ce que vous pouvez déjà faire dans le magasin de jeux, vous devez suivre quelques étapes très simples. Il est important de souligner que le prix officiel, au moins en Amérique et pour l’instant, est de 11,99 $. En Europe, le prix indiqué est à partir de 11,99 euros. De plus, il faut noter que ces pass ne peuvent pas être achetés avec des Pokécoins, ils doivent être payés avec de l’argent réel.

Les étapes à suivre pour acheter un ticket pour le Tour de Pokémon GO: Kanto Ils sont les suivants:

Dans Pokémon GO, accédez à la boutique. Dans la boutique, cliquez sur la bannière «Pokémon GO: Kanto Tour Ticket», disponible dans la section événements mondiaux. Sur l’écran suivant, regardez la description et cliquez sur «Acheter» pour confirmer. Une fois le mode de paiement saisi et confirmé, vous recevrez une notification indiquant que tout s’est bien passé. Regardez dans votre sac à dos et vous verrez le Pass pour l’événement.

Vous avez déjà votre ticket. Maintenant, faites attention dans les semaines précédant l’événement, car le jeu vous demandera d’indiquer avec quelle version vous voulez jouer: Rouge ou Vert. N’oubliez pas que nous avons expliqué ci-dessus quelles sont les exclusivités de chaque option, alors décidez en fonction de cela.

▪ Date de sortie: 07/06/2016