La fin de l’année approche et, comme les autres années, Niantic prévoit de la célébrer dans Pokémon GO. Le développeur n’avait pas commenté cela, mais a révélé aujourd’hui que cet événement consistera en l’ajout de recherches limitées, d’accessoires pour l’avatar, de bonus temporaires, en plus de marquer les débuts de nouveaux Pokémon.

Niantic a confirmé aujourd’hui que l’événement de fête serait de retour dans Pokémon GO et se tiendra du mardi 22 décembre au jeudi 31 de ce mois et apportera de nombreuses nouvelles intéressantes. Comme lors d’occasions précédentes, il y aura des Pokémon avec de nouveaux costumes de Noël et les protagonistes de cette année seront Pikachu et Delibird.

Pendant cette période, les Pokémon de type Glace apparaîtront plus fréquemment dans la nature, tels que Spheal, Snover, etc., y compris Vanillite, le Pokémon Fresh Snow, Vanillite. Nous vous rappelons que cette créature peut évoluer vers Vanillish, le Pokémon Frozen Snow, et atteindre plus tard sa dernière phase, Vanilluxe, le Pokémon Frozen Snow, afin que vous puissiez enregistrer 3 Pokémon supplémentaires dans votre Pokédex.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Vous pouvez maintenant attraper Shiny Celebi dans Pokémon GO.

Pokémon à thème bientôt disponible sur Pokémon GO

Un grand nombre de Pokémon de type Glace jouera dans l’événement

De même, les Pokémon de type Glace apparaîtront dans les Raids, tels que Alola Sandshrew, Dewgong, Sneasel, Swinub, Walrein, Cubchoo, Cryogonal et Jynx, qui fera ses débuts sous sa forme brillante. Nous vous rappelons que Mega Abomasnow fera également ses débuts très prochainement. En ce qui concerne les œufs, les formateurs pourront trouver Seel, Swinub, Smoochum, Snorunt, Snover et Vanillite, qui écloseront à partir d’oeufs 5K.

Sachez que vous pouvez également obtenir des Pokémon grâce à une ligne de recherche exclusive de l’événement, dont les missions offriront des récompenses telles que des rencontres avec Vanillite et Cryogonal. Vous pouvez également aider à cartographier PokéStops en réalité augmentée et recevoir Mega Energy de Mega Abomasnow et trouver Snorunt.

Pour vous mettre en phase avec la saison des fêtes, vous pourrez obtenir de nouveaux accessoires d’avatar dans la boutique d’objets du jeu, notamment des pulls, des bottes, des manteaux et des cache-oreilles de Whimsicott. Il sera possible de donner aux cadeaux une ambiance de Noël grâce aux nouveaux timbres de Vulpix d’Alola, Croagunk, Whimsicott et plus, qui ne seront disponibles que dans le magasin, PokéStops et cadeaux pendant l’événement, donc si vous collectionnez habituellement ces objets, vous ne voudrez pas les manquer.

Bonus d’événement exclusifs

Pendant cette période, il y aura également de nombreux bonus, qui changeront tous les 2 jours et prendront effet juste après la conclusion du précédent. Nous vous laissons une liste ci-dessous.

Du 22 au 31 décembre (à 22h00, heure locale) – Vous pouvez ouvrir jusqu’à 45 cadeaux et en charger jusqu’à 40 dans votre sac à dos Du 22 au 23 décembre (à 23h59) – Double PX à Participez aux Raids Du 24 au 25 décembre (à 23h59) – Doublez le bonbon pour attraper des Pokémon Du 26 au 27 décembre (à 23h59) – Durée des morceaux Double Star Du 28 au 29 décembre (à 23 h 59) – Durée de l’oeuf Double chance 30-31 décembre (à 23 h 59) – Double Stardust

Enfin, sachez que le dernier week-end de l’année, qui sera du 26 au 27 décembre, Regice reviendra sur l’événement, les tâches de cartographie offriront de l’encens en récompense et cela attirera plus souvent Delibird, Snorunt, Spheal, Snover, Cryogonal et Cubchoo.

Que pensez-vous de la manière dont Niantic clôturera l’année dans Pokémon GO? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous informons que, si vous souhaitez profiter au maximum de la clôture de l’année dans Pokémon GO, consultez l’actualité qui vient d’arriver dans le jeu grâce à la mise à jour de GO Beyond, avec quelles stations, nouveaux Pokémon et plus ont été introduits.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

