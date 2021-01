Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La fin de l’année a apporté beaucoup de nouveautés à Pokemon GO, notamment pour la mise à jour de GO Beyond. Outre des ajouts importants, tels que les saisons, de nouvelles options sont également arrivées et quelques autres apparaîtront en 2021. Le premier d’entre eux concerne les défis de collecte, qui encourageront les joueurs à attraper de nombreuses créatures.

Il y a quelques semaines, Niantic a anticipé l’arrivée des défis de collection, qui seront une sorte de guide pour aider les joueurs à attraper les Pokémon en vedette de chaque événement qui se déroule dans le titre. Peu de choses avaient été révélées sur cette nouvelle fonctionnalité, mais aujourd’hui Niantic a partagé les détails.

Ces nouveaux défis apparaîtront dans la section “Aujourd’hui” du menu des défis Pokémon GO et constitueront un nouveau type d’enquête spéciale. Le premier défi de collection, inspiré par Unova (Unova), sera disponible à partir de demain, le 5 janvier, et mettra les joueurs au défi de capturer un grand nombre de créatures de cette région, quelque chose qui sera intégré dans le compte à rebours de Unova, qui commencera demain.

Selon les informations officielles de Niantic, au total, les joueurs seront invités à attraper un spécimen des 9 espèces Snivy, Tepig, Oshawott, Lillypup, Herdier, Blitzle, Roggenrola, Solosis et Ferroseed.

Vous pouvez obtenir des récompenses de manière limitée avec les défis de collecte

Ce qui est intéressant, c’est qu’il y aura des incitations qui vous motiveront à relever ce défi, car ceux qui relèvent ces défis pourront réclamer Stardust, 25 Pokéballs et 5 Rare Candies. De plus, Niantic a révélé que cette progression de la capture compterait pour déverrouiller le badge de collectionneur d’élite.

Comme vous l’imaginez à la fin de l’événement, son défi de collecte respectif disparaîtra, vous devrez donc le terminer avant la date fixée. L’événement Unova débutera le 5 janvier et se terminera le 10 janvier, de sorte que le premier défi de collecte se terminera également le dimanche 10 janvier.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Niantic organisera un événement mondial pour célébrer 25 ans de Pokémon.

The North Face x Gucci Collection est arrivé à Pokémon GO

Comme nous vous l’avions dit il y a quelques jours, The North Face x Gucci Collection serait présent dans le jeu Niantic à travers des articles de mode. Si vous aimez ces marques et que vous espériez en savoir plus sur cette collaboration, alors cette information vous intéresse.

Niantic a révélé aujourd’hui que ces objets d’avatar se trouvent déjà dans le jeu. Au total, 3 accessoires (un chapeau, un T-shirt et un sac à dos avec un dessin de cette collection) peuvent être obtenus gratuitement. Malheureusement, ces articles pourraient être très difficiles à obtenir pour certains joueurs, car ils ne peuvent être obtenus qu’en faisant tourner des PokéStops dans les magasins Gucci, qui sont au nombre de plus de 100, répartis dans un peu plus de 70 villes à travers le monde.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’au Mexique, il n’y en a qu’à Mexico et à Monterrey. Au total, en Amérique latine, il y a 4 villes et les 2 autres sont São Paulo, au Brésil, et Santiago, au Chili. Vous pouvez voir une liste complète des villes avec Gucci PokéStops sur cette page.

Image: Niantic

Que pensez-vous de ce nouvel ajout? Essaierez-vous d’attraper toutes les espèces dans ce défi? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi les événements à venir pour Pokémon GO, il y a la Journée de la communauté en janvier, qui mettra en vedette le Pokémon Superpower.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

