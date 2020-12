Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Niantic avait déjà prévu qu’en décembre il y aurait beaucoup de nouveautés dans Pokémon GO grâce à la mise à jour de GO Beyond. Il reste très peu de choses aux joueurs pour commencer à découvrir de nouveaux Pokémon de Kalos et exciter encore plus les fans, aujourd’hui le développeur a détaillé tout ce que les joueurs pourront trouver dans la première saison de Pokémon GO.

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques semaines, Niantic a révélé que les saisons viendraient à Pokémon GO, ce qui permettra au titre d’avoir une couche d’immersion supplémentaire, puisque les entraîneurs pourront capturer des Pokémon en fonction de la saison dans laquelle ils vivent.

Dans quelques heures, la première saison commencera, la saison des célébrations, qui sera disponible à partir du 1er décembre 2020 et se terminera le 1er mars de l’année prochaine et fera office de saison d’hiver dans l’hémisphère nord et de saison estivale. dans l’hémisphère sud. Cette saison sera caractérisée par des événements festifs des régions de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova et Kalos. Pendant cette période, les Pokémon qui apparaîtront seront plus variés.

Le Pokémon qui apparaîtra sera différent selon l’hémisphère

Les joueurs de la région du nord pourront trouver des Pokémon dans la nature tels que Alolan Sandshrew, Alola Vulpix, Seel, Lapras, Teddiursa, et la forme hivernale de Deerling, le Pokémon saisonnier, et d’autres feront leurs débuts dans le jeu. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les joueurs de l’hémisphère sud, car ils trouveront Deerling dans sa version estivale pour la première fois dans le jeu, ainsi que des créatures liées à cette saison, telles que Growlithe, Shuckle, Electrike, Burmy, Darumaka et plus encore.

Les Pokémon qui apparaîtront à partir des œufs sont Growlithe et Wingull (2 km), Baltoy et Ducklett (5 km), Shinx (5 km d’œufs reçus d’Adventure Sync) et Seel, Aron et Elgyem cesseront d’éclore.

En décembre, les joueurs pourront participer à des méga raids pour Charizard, X, Mega Gengar et Mega Abomasnow (qui feront leurs débuts dans le jeu). Chacun aura une période pendant laquelle il sera plus fort et Charizard aura cette mise à niveau d’attaque pendant les premiers jours du mois. Bien sûr, il y aura des méga-raids avec plus de Pokémon l’année prochaine, mais ils seront révélés plus tard.

Le mois de décembre sera riche en événements thématiques

L’événement de célébration de Kalos sera disponible du 2 décembre au 8 décembre et pendant cette période, des créatures de cette région apparaîtront dans la nature, des œufs et des raids, tels que Espurr, qui est le Pokémon qui apparaît dans Raids of 1 star et qui a attiré beaucoup d’attention le week-end dernier.

Le mois de décembre sera également très spécial car il y aura une double journée communautaire, où les joueurs pourront rencontrer des Pokémon qui étaient disponibles à tous les jours communautaires cette année. Ces événements auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 décembre.

D’autres événements hivernaux et festifs sont attendus prochainement. Nous vous laissons avec l’art officiel de Pokémon GO pour l’hiver 2019-2020, qui a été fourni par l’artiste Jason Marino (via ArtStation).

Image: Jason Marino (via ArtStation)

En profiterez-vous pour jouer à beaucoup de Pokémon GO cette fin d’année? Dites le nous dans les commentaires.

Le titre de Niantic a réalisé de superbes performances en 2020 et a généré plus de revenus que jamais grâce à la pandémie.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

