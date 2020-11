Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année en cours touche à sa fin et ce sera très bientôt en décembre. Comme nous vous l’avons informé, Pokémon GO est sur le point de changer, mais avant cela, les joueurs pourront dire au revoir à 2020 avec une grande quantité de contenu qui sera disponible dans les semaines à venir et cela met en évidence le début d’un nouveau Pokémon méga-évolué.

Le dernier mois de 2020 commencera très bientôt et comme à d’autres occasions, Niantic prépare beaucoup de contenu pour Pokémon GO. La société a annoncé aujourd’hui tous les événements qui seront disponibles à partir du 1er décembre prochain. Pour commencer, nous vous informons qu’à partir du premier jour de décembre (10h00, heure de Mexico) les joueurs pourront rencontrer Lapras ou Darumaka d’Unova, qui sera disponible jusqu’au 1er janvier 2021 et offrira des bonus XP. après la capture.

Il y aura également plus de Pokémon qui apparaîtront pendant les heures de Pokémon en vedette, ce qui sera cohérent avec la période de l’année et apparaîtra tous les mardis à 18h00 (heure locale) dans la nature. Ce qui est intéressant, c’est que parmi toutes ces créatures de type glace, il y en a une dont le nom est une surprise. Nous vous laissons la liste des Pokémon et des bonus.

Mardi 1er décembre – Seel avec un bonus de points d’expérience doubles pour les Pokémon en évolution. Mardi 8 décembre – Swinub avec double bonus de poussière d’étoile pour attraper des Pokémon. Mardi 15 décembre – Pokémon surprise avec double bonus Candy pour attraper des Pokémon. Mardi 22 décembre – Snorunt avec double bonus Candy pour le transfert de Pokémon. Mardi 29 décembre – Snover avec un bonus de points d’expérience doubles pour les Pokémon en évolution.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Pendant un temps limité, vous pourrez attraper les Pokémon régionaux Uxie, Mesprit et Azelf sans quitter votre domicile ni aller en Europe ou en Asie.

Mega Abomasnow arrive sur Pokémon GO

Ce qui en excitera beaucoup plus, c’est qu’en décembre un nouveau Pokémon pourra évoluer, on se réfère à Abomasnow. Au cours des prochains jours, Mega Blastoise apparaîtra plus fréquemment dans les méga raids jusqu’au 1er décembre (15h00, heure de Mexico), date à laquelle elle sera remplacée par Mega Abomasnow. En le battant, vous pourrez obtenir de l’énergie pour Mega Evolve pendant un temps limité sur n’importe lequel de vos Abomasnow et vous pourrez l’enregistrer dans votre Pokédex.

Le Pokémon légendaire Kyurem revient dans le jeu et peut être trouvé dans les raids 5 étoiles du 1er décembre au 1er janvier 2021.

Nous vous rappelons que la mise à jour GO Beyond de Pokémon GO apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités au jeu et l’une des plus notables est l’augmentation de la limite de niveau maximum de l’entraîneur et actuellement, vous pouvez profiter d’un bonus de double points d’expérience pour capturer Pokémon, qui partira. pour être actif le 1er janvier 2021.

Enfin, Niantic a mentionné qu’il y aurait une option pour étiqueter les Pokémon avec différentes couleurs, ce qui facilitera leur identification dans votre collection. De plus, il y aura plus d’options qui permettront à l’utilisateur de filtrer sa liste de créatures en fonction du type, de la région, du niveau d’amitié ou si elles sont brillantes ou variées. Cependant, Niantic n’a pas partagé quand il ajoutera ces fonctionnalités.

Que pensez-vous des événements de décembre? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi les ajouts à venir, il y a l’inclusion de Pokémon de Kalos et de nouvelles saisons, la nouvelle année 2021 sera donc pleine de surprises.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

