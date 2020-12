Pokémon GO présente son nouvel événement spécial

En plus de révéler tous les détails de la journée communautaire de décembre, le jeu mobile Pokemon aller Il a également annoncé un événement pour célébrer la sortie prochaine du film Pokémon Les Secrets de la Jungle. L’événement débutera le lundi 14 décembre prochain et mettra en vedette le retour de Jessie et James de la Team Rocket et l’apparition d’un Celebi Shiny après avoir passé une enquête spéciale qui sera disponible pour une durée limitée.

Tout le contenu du nouvel événement Pokémon GO

Avec ce nouvel événement, Pokémon GO ajoutera une histoire d’enquête spéciale Inspiré du film Pokémon Les Secrets de la Jungle. Jessie et James qui seront ceux qui guideront les joueurs depuis leur ballon en forme de Meowth. Dans celui-ci, il semble qu’ils aient reçu de la Team GO Rocket des Pokémon sombres différents de ceux de la dernière fois que le couple est apparu dans le monde de Pokémon GO.

Parallèlement à ces nouveautés, seront ajoutés objets avatar inspiré des tenues que Jessie et James portent dans le film Pokémon Secrets of the Jungle. De même, la forme Explorateur Pikachu Il fera ses débuts dans Pokémon GO dans la nature et dans les raids, y compris sa version brillante. Hoothoot, Nuzleaf, Drilbur, Cottonee, Dwebble et bien d’autres apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Lickitung, Mawile, Flygon, Rufflet et bien d’autres apparaîtront dans les raids. Pour finir, Igglybuff, Smoochum, Elekid, Magby, Bonsly et Rufflet écloseront à partir d’oeufs de 5 km.

