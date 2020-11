Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon GO est un jeu en constante évolution qui apporte non seulement un nouveau contenu au titre sous la forme de créatures et d’événements, mais améliore également l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités et des ajustements au gameplay global. Pour en implémenter, il est nécessaire d’effectuer d’abord des tests et très bientôt certains joueurs peuvent connaître quelques ajustements dans la façon dont ils acquièrent de l’expérience.

Niantic vient d’annoncer qu’à partir du 9 novembre, il effectuera une nouvelle période d’essai au cours de laquelle il recalibrera les points d’expérience (XP). Ces tests seront très limités, car les seules régions qui participeront seront l’Australie et la Nouvelle-Zélande et ne seront disponibles que du 9 au 16 novembre.

Plus précisément, Niantic a mentionné qu’il y aura «certains ajustements du montant de XP qui [los jugadores] gagner avec des activités comme attraper ou faire évoluer des Pokémon, faire éclore des œufs, etc. ». Cependant, aucun autre détail n’a été donné sur la nature des ajustements de gain de points d’expérience auxquels Niantic fait référence, mais cela fait très probablement partie des plans de la société visant à réorganiser la façon dont les joueurs tirent parti niveau.

Des ajustements de gain PX pourraient être mis en œuvre dans le monde entier

Rappelons qu’il y a quelques mois, le développeur a confirmé que dans les plans à court terme est d’élever le plus haut niveau d’entraîneur et a clairement indiqué ses intentions que gagner de l’expérience est plus que la répétition et le broyage, il est donc possible qu’avec ces tests, elle L’intention est de tester des alternatives pour atteindre votre objectif. De plus, Niantic a exprimé son souhait de publier la mise à jour dans plus de régions du monde une fois l’essai terminé.

Cependant, ce n’est pas une garantie que les changements entreront en vigueur, car il faut dire que ces tests peuvent ou non fonctionner. Il y a quelques jours, Niantic a interrompu les tests qui permettraient de renouveler le système d’obtention de Pokécoins.

D’autre part, le développeur a également signalé que les packs quotidiens gratuits qui ont été mis en œuvre il y a des mois offriront bientôt une variété différente d’objets auxquels ils sont apparus récemment et qui “pourraient être les plus importants pour l’expérience personnelle de chaque formateur”. De même, aucun détail n’a été donné à ce sujet.

Que pensez-vous des changements que Niantic prévoit de mettre en œuvre? Comment souhaitez-vous que l’entreprise ajuste le bénéfice PX? Dites le nous dans les commentaires.

La compatibilité de Pokémon GO avec Pokémon HOME sera bientôt activée. Pour le moment, on ne sait pas comment le transfert de créatures fonctionnera, mais certains indices non officiels semblent indiquer que le nombre de transferts pourrait être limité.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

