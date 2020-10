Pour la première fois dans l’histoire de Pokemon Go, nous aurons deux Community Days dans le même mois et avec deux protagonistes différents.

Niantic a donné une nouvelle surprise aux amateurs de Pokémon GO avec l’annonce de non pas un, mais deux journées communautaires pour le mois de novembre. En conséquence, pour la première fois, il y aura également deux Pokémon différents en tant que protagonistes, dans ce cas Electabuzz et Magmar.

Les événements auront lieu à deux week-ends différents, en conservant tous les avantages habituels de ces journées spéciales.

Ainsi, ils arriveront missions et bonus spéciaux cela nous permettra d’augmenter notre quantité de poussière d’étoiles, de Pokémon en inventaire, d’expérience et de bonbons.

Savoir plus: Pokémon GO en novembre: ce sont toutes les actualités

Journée communautaire Electrabuzz

La première journée communautaire de novembre sera Electrabuzz. Cela aura lieu dimanche 15 novembre 2020 de 11h00 à 17h00 dans les heures correspondant à chaque pays.

Comme d’habitude depuis quelques mois, Niantic continue de parier sur le Format 6 heures dans lequel nous aurons Electrabuzz frai même dans la soupe.

De même, comme cela arrive chaque jour de la communauté, si nous avons de la chance (nous devons être très mauvais de ne pas le faire), nous trouverons Version brillante de ce Pokémon de type électrique.

Oui nous avons fait évoluer un Electrabuzz vers Electivire (coûte 100 bonbons et une pierre sinnoh) pendant l’événement ou jusqu’à deux heures plus tard, Electivire apprendra le mouvement unique de type feu lance-flammes.

Les autres particularités de cet événement seront éclosion des œufs à 1/4 de la distance habituelle, trois heures de durée d’encens, apparition de Elekid dans des œufs à 2 km et la possibilité d’obtenir un Pack spécial journée communautaire pour 1280 pièces.

Celui-ci sera composé de 1 MT Elite Swift, 3 super incubateurs, 3 œufs porte-bonheur et 30 balles ultra.

Le week-end suivant, plus précisément le Le samedi 21 novembre 2020 sera célébré lors de la journée communautaire de Magmar. Ce Pokémon de type feu apparaîtra beaucoup plus fréquemment dans la nature entre 11h00 et 17h00 (heure locale) et nous pourrons le trouver si nous avons de la chance dans sa version brillante.

Lorsque nous faisons évoluer un Magmar vers Magmotar, (coût de 100 bonbons et une pierre sinnoh) ce dernier Vous apprendrez le mouvement de type Electric Lightning. Rappelez-vous qu’il n’apprendra cette attaque que si une évolution se produit pendant les heures de l’événement et les deux après.

Comme pour la journée communautaire Electrabuzz, pendant Magmar, le la distance pour faire éclore les œufs descendra à 1/4, chaque encens fonctionnera pendant 3 heures et le bébé de la famille, dans ce cas Magby, éclosera à partir d’œufs à 2 km obtenu lors de l’événement.

La différence se trouve dans les composants de la boîte spéciale dans le magasin pour 1280 pièces. Les 3 super incubateurs, 3 œufs chanceux et 30 balles ultra correspondent, mais le Elite MT inclus dans ce cas est Charged Attack.

Missions communes et bénéfices des deux jours

Compte tenu de la similitude et de la proximité entre les deux événements, ainsi que lien historique entre Electrabuzz et Magmar, il y aura de nombreux bonus communs les deux jours.

Ainsi, nous nous rencontrerons tâches d’enquête temporaires, une tâche d’enquête spéciale, possibilité d’obtenir pierres sinnoh dans les missions sur le terrain et une autre tâche d’enquête spéciale tous les jours activée uniquement si le billet événement spécial (un pour chaque jour) avec un prix de ** 0,99 euros. *

Savoir plus: Une nouvelle fonctionnalité arrive à Pokémon GO: voici comment fonctionnent les tâches de cartographie AR