Nous pouvons échanger des Pokémon avec des amis de la même ville ou des villes voisines directement de chez nous.

L’une des fonctionnalités les plus appréciées par les joueurs de Pokémon GO est la possibilité de échanger des Pokémon avec d’autres joueurs, Eh bien, alors seulement pouvez-vous obtenir un avec de la chance. N’oubliez pas qu’avoir un Pokémon chanceux est moins cher à maximiser, car le coût de la poussière d’étoile est inférieur et, en plus, ce sera toujours trois étoiles.

Évidemment, les échanges ne sont pas seulement utilisés pour cela, mais pour compléter le Pokédex, ont des Pokémon moins communs ou rendent l’évolution moins chère, bien que cette fonctionnalité ne soit disponible que pour des Pokémon spécifiques. Le grand handicap est que, jusqu’à présent, pour échanger il fallait être pratiquement à côté, mais les tests Niantic indiquent un changement possible concernant cet aspect.

Savoir plus: Pokémon HOME, guide complet: qu’est-ce que c’est, comment l’utiliser et comment stocker votre Pokémon capturé

Échanges: une distance accrue est maintenue

Avec l’annonce de l’augmentation du niveau maximum de Pokémon GO, Niantic a annoncé un carrousel de nouvelles, parmi lesquelles une importante sur le processus d’échange. Lors d’un essai initial de deux jours, le distance maximale entre deux joueurs souhaitant échanger un Pokémon jusqu’à 15 km.

Par la suite, une phase bêta de cinq jours est arrivée dans laquelle la distance à l’échange a été élargie à nouveau et, cette fois, le limite dans les 40 km. Eh bien, Niantic a annoncé que cette fonctionnalité s’étendait encore une semaine, en particulier jusqu’au 30 novembre.

Formateurs, notre test à durée limitée d’une gamme commerciale considérablement élargie a été prolongé jusqu’au lundi 30 novembre prochain à 13 h PST! – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 23 novembre 2020

On ne sait pas si après cette date, tout reviendra à la normale dans Pokémon GO en termes d’échanges, mais la vérité est que ces mouvements le font. présage que dans un avenir pas trop lointain, nous pourrons échanger librement des Pokémon, quel que soit l’emplacement des joueurs.

Si tel est le cas, il serait beaucoup plus facile d’obtenir Pokémon régional (exclusifs à des régions spécifiques) auxquelles il est impossible d’accéder autrement qu’en se rendant dans leur habitat spécifique ou en trichant.

Savoir plus: Pokémon Snap arrive sur Pokémon GO avec un nouveau mode génial