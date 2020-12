Pokémon GO révèle tous les détails de la journée communautaire de décembre

Art de la Journée communautaire Pokémon GO de décembre

Les responsables de Pokémon Go ont annoncé que le Journée communautaire de décembre Il aura lieu le week-end prochain, entre le samedi 12 et le dimanche 13 décembre et je suis venu chargé d’activités et de bonus. Dans cet événement, Pokémon en vedette de toutes les journées communautaires 2019 et 2020 Ils auront plus de chances d’apparaître en mode sauvage et en raids, ainsi que de plus grandes chances de trouver des Pokémon Brillant ou des Méga Raids de certains Pokémon.

La Journée communautaire de décembre sera disponible du 12 décembre 2020 à 6 h 00 au dimanche 13 décembre 2020 à 22 h 00, heure locale et comprendra les activités suivantes:

Samedi 12 décembre 2020 de 11 h 00 à 17 h 00 heure locale

Pokémon qui apparaissent encore plus fréquemment dans la nature et sont plus susceptibles d’être Brillants: Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Seedot et Piplup. Double Stardust par capture La moitié de la distance nécessaire pour éclore lorsque les œufs sont placés dans des incubateurs pendant ces heures. L’encens activé pendant l’événement durera trois heures. Mega Raids – Les raids Mega Gengar auront lieu plus fréquemment.

Dimanche 13 décembre 2020 de 11 h 00 à 17 h 00 heure locale

Pokémon qui apparaissent le plus souvent à l’état sauvage et qui sont les plus susceptibles d’être Brillants: Charmander, Electabuzz, Magmar, Magikarp et Porygon. Double Stardust par capture La moitié de la distance nécessaire pour éclore lorsque les œufs sont placés dans des incubateurs pendant ces heures. L’encens activé pendant l’événement durera trois heures. Mega-Raids – Les raids Mega-Charizard X se produiront plus fréquemment. via Pokemon Go Live:

Lors de cette journée communautaire, il y aura également un enquête temporaire exclusive qui peut être consulté pour seulement 1 dollar, ou l’équivalent de la monnaie locale. Les billets seront bientôt en vente. Si vous voulez connaître le reste des détails de cette journée communautaire de décembre, comme le reste de pokémons qui augmentent leurs chances d’apparition ou des avantages pour faire évoluer certains pokémons, n’hésitez pas à consulter les notes complètes de l’événement dans Pokémon Go Live.

