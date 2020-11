Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon GO est sur le point de recevoir de grandes améliorations grâce à la mise à jour de GO Beyond, qui marquera l’une des plus grandes transformations du jeu. L’une des principales nouvelles est que la génération VI viendrait au jeu, il serait donc possible d’obtenir des Pokémon de la région de Kalos pour la première fois. Il ne reste que quelques jours avant ses débuts, mais Niantic anticipe apparemment déjà la découverte d’un mystérieux Pokémon.

Ce week-end, le développeur Niantic a donné à la communauté Pokémon GO de quoi parler car samedi après-midi, il a publié des messages mystérieux dans lesquels il déclare qu’un œuf de Raids a commencé à apparaître dans certaines régions.

Dans les courtes vidéos, Niantic a invité la communauté à découvrir de quel Pokémon il s’agissait, car les émissions étaient très cryptiques, seul un compte à rebours suggérant qu’il éclore bientôt. Cependant, lorsque le temps était écoulé, le Pokémon n’est pas sorti, mais Niantic a mis à jour le compte et il est apparu qu’il se terminerait à 13h00 le lundi 30 novembre (heure de Mexico).

Il est important de dire que c’est un œuf de niveau 1 ou 2, vous ne devriez donc pas être trop excité et penser qu’il s’agit d’un nouveau Pokémon rare ou légendaire ou de la forme brillante ou brillante de Palkia ou Dialga, dont beaucoup aspirent.

Ah, qu’est-ce que c’est? Nous venons de recevoir un message. Restez à l’écoute pendant que nous enquêtons. #PokemonGO pic.twitter.com/E8HaKRgcW6 – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 28 novembre 2020

Cela dit, tout indique qu’il est lié à l’un des nouveaux Pokémon Kalos qui arrivera bientôt, précisément avec le Pokémon Modération, Espurr. Ce qui nous fait penser c’est qu’aujourd’hui une nouvelle mise à jour vient d’apparaître dans laquelle un avion est vu voler derrière les mystérieux œufs d’incursions et dans lequel il est possible de distinguer le nombre 677, qui est le nombre qui appartient à Espurr dans le Pokédex national, à part le fait que dans les transmissions, vous pouvez voir des effets de type psychique.

L’inclusion d’Espurr serait une surprise, car elle ne figurait pas sur la liste des Pokémon que Niantic prévoyait d’arriver de Kalos. Mais il est important de se rappeler que la société a mentionné un œuf mystérieux qui ferait son chemin dans le jeu.

Ce n’est pas encore confirmé, nous vous invitons donc à attendre les informations officielles. De plus, bien qu’il puisse être révélé lundi, le mystère Pokémon sera apparemment disponible jusqu’au mercredi 2 novembre, en tenant compte du fait que ce sera lorsque le nouveau Pokémon arrivera.

Juste dans – un nouveau message. Que pensez-vous que cela signifie? #PokemonGO pic.twitter.com/Z3yzuIzsz7 – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 29 novembre 2020

Que pensez-vous de cette surprise? Pensez-vous qu’Espurr est le Pokémon mystérieux? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Pokémon GO, nous vous rappelons que le Lake Trio, Mesprit, Uxie et Azelf, est revenu au jeu et le mieux est que vous pouvez obtenir ces 3 créatures régionales sans quitter la maison, mais elles l’abandonneront bientôt.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles de lui si vous visitez notre minisite qui lui est dédié.

