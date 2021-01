Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Êtes-vous tellement fan de Pokémon GO que vous aimeriez que votre personnage fasse officiellement partie de leur monde? Bientôt, votre rêve pourrait devenir réalité. Ce qui se passe, c’est que Niantic a annoncé qu’il voulait vous transformer (ou toute autre personne chanceuse) en un PNJ qui apparaîtra dans une célébration spéciale du jeu.

Ce qui se passe, c’est qu’en février, Niantic effectuera Pokémon GO Tour: Kanto. Il s’agit du premier événement payant de 2021 et est conçu pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise et le 5e anniversaire de Pokémon GO.

Entraîneurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous aurez bientôt l’opportunité d’apparaître en tant que personnage Dresseur dans Pokémon GO. Nous présentons notre #PokemonGOTourContest Offrons en-Kanto à vos présentations! https://t.co/uQWBI3goSW pic.twitter.com/8rkuhOKZRY – Pokémon GO Amérique latine (@PokemonGoAppLA) 4 janvier 2021

Il est important pour Niantic que la communauté fasse sa marque lors de la fête d’anniversaire. C’est pourquoi il permettra à l’avatar d’un joueur chanceux de devenir un PNJ qui fera partie de Pokémon GO Tour: Kanto. Pour participer au concours, vous devez partager une capture d’écran de votre profil Pokémon GO sur Twitter et une liste de 3 créatures Kanto (elles ne valent pas légendaire, ou idem) avec le hashtag #PokemonGOTOurContest.

Une fois que vous aurez fait ce qui précède, vous participerez au concours. Niantic passera en revue tous les messages de fans et les jugera en fonction de la créativité de la tenue de l’avatar; votre thème et la composition de l’équipe Pokémon que vous avez choisie.

Vous avez jusqu’à 1 h 59, heure de Mexico, le 12 janvier pour publier votre photo. Gardez à l’esprit que pour participer, vous devez être majeur et vivre dans un pays où Pokémon GO a déjà été officiellement lancé.

Vous pouvez lire tous les règlements du concours en cliquant ici.

Comment votre personnage apparaîtra-t-il s’il remporte le concours?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les 8 gagnants du concours verront leur PNJ comme un élément central de l’événement Pokémon GO Tour: Kanto, mais quel sera exactement leur rôle? Nous avons la réponse.

Comme Niantic l’a expliqué, les personnages des 8 gagnants apparaîtront en tant que PNJ dans différents PokéStops. Ils seront là avec leur nom officiel et l’équipe Pokémon qu’ils ont choisie pour participer à la mécanique. Pendant Pokémon GO Tour: Kanto, les joueurs de Pokémon GO pourront affronter ces entraîneurs.

Qu’est-ce que Pokémon GO Tour: Kanto?

Au cas où vous n’auriez pas été à l’affût, nous vous dirons que Pokémon GO Tour: Kanto sera un événement de célébration d’anniversaire. C’est une célébration avec laquelle Niantic mettra au défi la communauté de collecter les 150 Pokémon originaux en une seule journée et de commencer la recherche de Mew brillant.

N’oubliez pas que pour participer, vous devrez acheter un billet spécial qui coûtera 11,99 USD ou l’équivalent dans votre devise locale. Si vous achetez à l’avance, vous recevrez des billets gratuits pour les histoires d’enquête des journées communautaires en janvier et février.

Nous vous rappelons que Pokémon GO Tour: Kanto aura lieu le 20 février 2021. Cette célébration sera disponible de 9h00 à 21h00 de votre heure locale.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre pour les téléphones portables en cliquant ici.