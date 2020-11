Après l’introduction de GO Beyond, la plus grande mise à jour de Pokemon aller à ce jour pour renouveler son gameplay, avec l’arrivée de la sixième génération de créatures et une refonte totale du système de niveau entraîneur, Niantic a annoncé nouvelles récompenses pour tous les joueurs touchés par le Coronavirus qui ne peuvent pas quitter leur domicile et donc profiter du jeu tel qu’il est proposé.

Niantic a annoncé que depuis le jeudi 19 novembre dernier, le efficacité de l’encens a augmenté pour attirer les Pokémon plus fréquemment et aussi le pokemon compagnon des joueurs offrent désormais plus de cadeaux par jour – jusqu’à cinq cadeaux à la fois et jusqu’à trois fois par jour. Le bonus sera temporaire, minimum jusqu’en juin 2021, et sera notifié au moins une fois avant son extinction.

Enfin, Pokémon GO en gardera des bonus pour vos prochains événements: réduction de la distance nécessaire pour faire éclore les œufs, distance accrue pour les échanges, boîtes pour 1 pokecoin et plus. Il faut rappeler qu’en plus de l’arrivée de la sixième génération de Pokémon, l’événement de Noël du jeu mobile commencera très prochainement.

