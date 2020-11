Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a des mois, Niantic a confirmé que Pokémon HOME, le service de stockage Pokémon, serait compatible avec Pokémon GO avant la fin de 2020 et aujourd’hui, étonnamment, l’application est déjà activée, mais uniquement pour certains joueurs.

Comme rapporté par Serebii, dans l’après-midi du 10 novembre, la connectivité de Pokémon HOME et Pokémon GO a été activée. L’application était déjà disponible sur Nintendo Switch et sur les téléphones portables, mais elle n’était pas encore compatible avec Pokémon GO.

Cependant, cela a changé pour les entraîneurs Pokémon GO de niveau 40, car ils peuvent désormais mettre des créatures en service. Avec cela, les détails du fonctionnement du transfert de Pokémon ont été révélés et il a été confirmé que le nombre de transferts sera limité.

Avant le reste, nous vous informons qu’il sera possible de transférer des créatures de Pokémon GO vers Pokémon HOME, mais pas l’inverse, donc une fois que vous aurez envoyé vos compagnons sur Pokémon HOME, il ne sera plus possible de jouer à nouveau avec eux dans Pokémon GO . En effet, en atteignant Pokémon HOME, les créatures recevront leurs statistiques pour les jeux principaux (tels que les mouvements, IV, etc.), qui seront déterminées en fonction des statistiques du personnage dans Pokémon GO.

Les transferts seront limités dans le temps

Ce qui attire l’attention, c’est qu’il a été confirmé que la puissance de transfert sera nécessaire pour transporter Pokémon vers Pokémon HOME. Le compteur sera de 10000 unités et chaque transfert coûtera de l’énergie, en fonction du niveau du Pokémon, s’il est légendaire, singulier ou brillant (variocolor).

Cette gamme passera de 10 points d’énergie (Pokémon de base qui n’est pas brillant et ne dépasse pas 1000 PC) à 10000 points d’énergie (Pokémon singulier brillant). Vous pouvez voir le tableau complet partagé par Serebii sur cette page.

Si vous manquez d’énergie, vous devrez attendre, car l’énergie se rétablira avec le temps, mais à un rythme très lent. Chaque minute, 1 unité d’énergie sera régénérée, ce qui signifie que vous devrez attendre jusqu’à près de 7 jours pour qu’une barre vide se remplisse complètement.

Vous pouvez également acheter de l’électricité si vous souhaitez que le compteur se remplisse instantanément. Chaque Pokécoin fournira 10 unités d’énergie, il faudra donc dépenser 1000 Pokécoins pour remplir une barre vide. Pour mettre ce qui précède en contexte, nous vous disons que sur les appareils Apple un paquet de 100 Pokécoins est vendu pour 19 $ MXN, il faudrait donc dépenser 190 $ MXN pour remplir complètement un compteur vide.

Dans le cas où vous l’avez manqué: vous pouvez toujours obtenir un Magearna brillant dans Pokémon HOME.

Tous les Pokémon ne peuvent pas être transférés

Une restriction importante est que Pokémon HOME ne supportera pas les créatures dans des formes ou des états inhabituels, mais se transformera en leur forme normale après le transfert. Au sein de ce groupe se trouvent Castform, Cherrim, Giratina, Darmanitan, Meloetta et Genesect.

D’un autre côté, il y aura d’autres personnages qui ne pourront certainement pas être transférés en raison d’être des personnages modifiés, tels que Armored Mewtwo, tous les Pokémon avec des accessoires, des clones et des éditions spéciales, comme Flying Pikachu. Spinda ne sera pas non plus transférable, car il a divers motifs de coloration.

De plus, nous vous rappelons qu’un Melmetal niveau 100 est en cours de distribution et peut être transformé en son état Gigamax. Pour le réclamer, vous devrez d’abord transférer une créature de Pokémon GO vers Pokémon HOME puis via l’application mobile Pokémon HOME, vous pourrez accepter l’événement de distribution et ainsi obtenir le Melmetal spécial.

Avez-vous déjà essayé cette fonctionnalité? Qu’avez-vous pensé du système énergétique pour transférer des Pokémon? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon HOME est disponible sur Nintendo Switch et mobile et a une compatibilité directe avec Pokémon Sword & Shield, Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Allons-y, Evoli! et Pokémon GO. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

