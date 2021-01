La société Pokémon a annoncé une nouvelle vague de pots-de-vin de ses jeux.

Cette 2021 est une excellente année pour la saga Pokémon, puisqu’elle fête ses 25 ans. La franchise a toujours de nombreux joueurs partout dans le monde et les jeux vidéo continuent de se vendre très bien. Les derniers versements majeurs de la saga, Sword and Shield, ont été un succès sur Nintendo Switch et ont été étendus en 2020 avec deux DLC qui a introduit plus de zones, plus d’histoire et nouveau pokemon.

Pokémon a l’intention que ces mesures soient prises régulièrement à l’avenir et renforcées si nécessaire.L’un des gros problèmes de Pokémon depuis des années est la quantité de hacks que le jeu vidéo souffre, étant relativement simple, par exemple, créer un Pokémon parfait et entrez-les illégalement dans des jeux. Cela brise le rythme du titre et The Pokémon Company tente de mettre fin à ça, bien que cela semble assez difficile à contrôler totalement pour le moment.

Même ainsi, comme Serebii.net (le site Web spécialisé le plus important sur Pokémon) l’a partagé, The Pokémon Company a annoncé qu’elle organiserait bientôt un nouvelle vague d’interdictions à la fois pour Pokémon Sword and Shield et pour Pokémon Home, le service d’abonnement qui nous permet de stocker toutes nos créatures sur le cloud pour les faire passer d’un jeu vidéo à un autre.

Pokémon, contre les tricheurs

Selon Serebii, Pokémon mentionne “comment certains joueurs utilisent données modifiées et d’autres causent des problèmes qui affectent fonction de jeux ou des applications pour d’autres. “Les utilisateurs ne pourront pas jouer en ligne dans Sword and Shield, ni utiliser Pokémon Home. De plus, TPC indique clairement que ne remboursera pas de l’argent provenant de jeux ou de services si vous bannissez un utilisateur.

Apparemment, l’intention de Pokémon est que ces mesures soient prises forme régulière à l’avenir et s’endurcira si nécessaire. On verra quelles nouvelles nous attendent pour cette année, mais au moins on sait déjà que le 30 avril sera le date de sortie de New Pokémon Snap, qui a été vu dans une belle nouvelle bande-annonce. Au fait, un artiste a imaginé le Pokémon Galar avec des graphismes Game Boy et ils ont fière allure.

