Si vous êtes un amoureux des Pokémon, vous pouvez maintenant télécharger ces fonds d’écran.

Écrit par Carlos Rubio Mazas en fonds d’écran

Pokémon est l’une des sagas de jeux vidéo avec le plus d’adeptes dans le monde. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis que nous avons rencontré ces créatures attachantes pour la première fois sur nos consoles Game Boy et aujourd’hui nous avons non seulement des jeux vidéo, mais aussi des séries d’animation, des films, des personnages, des t-shirts et des milliers et des milliers de produits de merchandising.

Pokémon est donc bien plus qu’une simple saga de jeux vidéo, c’est pour beaucoup un mode de vie et quelle meilleure façon de montrer votre amour pour ces monstres que avec ces fonds d’écran spectaculaires pour votre smartphone.

Téléchargez ces fonds d’écran Pokémon spectaculaires pour votre smartphone

Ce sont des fonds d’écran que The Pokémon Company elle-même a partagés avec tous ses fans et qui nous montrent quelques-uns des le meilleur Pokémon légendaire que nous pouvons capturer dans le récent Pokémon Sword and Shield.

N’oubliez pas qu’en plus de pouvoir mettre des fonds d’écran sur votre smartphone Android, On peut trouver une multitude de titres Pokémon dans la boutique d’applications Google comme le très populaire Pokémon GO, le titre de puzzle Pokémon Café Mix ou Pokémon Masters, tous entièrement gratuits.

La société Pokémon a déclaré que sous peu nous offrira de nouveaux fonds d’écran, nous serons donc très attentifs à les partager avec vous tous.