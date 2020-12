Pokémon lance un autre animal en peluche géant exclusif

Cette peluche Pokémon est tout ce dont votre collection a besoin

La franchise Pokémon surprend une fois de plus sa communauté avec un nouveau personnage pour sa lignée d’animaux en peluche inspiré par certaines créatures. Tout cela, bien sûr, en ajoutant à la quantité gigantesque de marchandises présent dans ce bel univers.

Il s’agit de Dragapult, un Pokémon qui a fait ses débuts dans le huitième génération de l’anime et du jeu vidéo Pokémon Sword and Shield, étant l’un des créatures légendaires les plus puissantes de la saga. Et en raison de son apparence particulière et intéressante, il a attiré l’attention de tous adeptes de la série.

Pour cette raison, il est devenu le nouvelle peluche de la lignée officielle de Pokémon, les dimensions de celui-ci seront approximativement 100 centimètres, le prix sera d’environ 74,31 euros, et malheureusement ne sera disponible qu’au Japon.

Oh, avoir une peluche Dragapult de 100 cm à câliner et surfer sur le Web avec pic.twitter.com/Wlk3cETESH – Shisui (@NMHDLM) 3 décembre 2020

Comme vous pouvez le voir sur les images, le nounours respecte fidèlement le design Dragapult, les finitions et les matériaux seront de la meilleure qualité et ce sera la sensation de cette nouvelle année. Souviens-toi que tu peux trouver plus de produits Pokémon comme ces tapis pour embellir le salon de votre maison.

Auriez-vous cet animal en peluche dans votre collection Pokémon?

Image vedette | Static.zerochan

