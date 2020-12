S’il y a quelque chose que chacun des fans du monde des jeux vidéo sait, c’est que le Pokémon ils se rattrapent avec des Poké Balls, car la franchise de capture de créatures de poche a réussi à pénétrer la société à un tel point. Alors que d’innombrables répliques du monde réel de ces objets ont été réalisées au fil des ans qui nous permettent d’emporter facilement des monstres où nous voulons, une nouvelle série a été annoncée qui mettra vendre diverses Poké Balls comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Beaucoup se battront pour en obtenir un (tant qu’ils en auront les moyens)!

Voici les nouvelles Poké Balls que Pokémon mettra bientôt en vente

The Pokémon Company International et The Wand Company sont responsables du lancement d’une série de reproductions à collectionner PREMIUM de Poké Balls qui seront disponibles tout au long de 2021. Ainsi, le premier d’entre eux sera l’emblématique Poké Ball rouge, mais ils la rejoindront également la Super Ball, l’Ultra Ball et la Honor Ball, et elles seront toutes fabriquées à partir d’un alliage métallique moulé sous pression. Ainsi, ceux-ci ne seront pas seulement décoratifs, puisqu’ils auront un bouton qui brille lorsqu’il perçoit un mouvement et, lorsqu’il est pressé, la couleur peut changer ou démarrer une séquence de lumières qui simuleront comme si des créatures étaient capturées. Et même la boîte dans laquelle il sera livré comportera des effets d’éclairage qui peuvent être contrôlés via une plaque métallique tactile qui sera fixée à l’avant.

Par conséquent, si vous voulez l’acheter (et s’il vous reste quelques billets), n’hésitez pas à aller le réserver, car, ceux qui le réservent maintenant, pourront commencer à le recevoir de Pokémon Day, c’est-à-dire le le 27 février 2021.

Source: communiqué de presse

