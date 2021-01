Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Pokémon Sword and Shield a été lancé il y a plus d’un an. Le jeu a gagné l’amour des fans pour ses personnages charismatiques. Mais le sentiment que «nous avions besoin de plus» était tangible, c’est pourquoi un pass d’extension a été annoncé qui comprenait deux nouveaux territoires, vous permettant de découvrir des zones jamais expérimentées auparavant, ainsi que de nouvelles versions d’anciens pokémon que vous ne vous attendiez pas à vivre.

Galar a été une région qui peut tout vous donner, elle a également eu sa propre série animée créée sur YouTube dans différentes langues, apportant ainsi une grande variété de publics au monde fictif que tant de gens apprécient.

Les neiges de la couronne et l’île de l’armure sont les nouveaux domaines que le pass d’extension de Pokémon Sword and Shield a pour vous et qui a été si apprécié. Des nouvelles versions de Slowpoke à “Regis” qui n’existaient que dans votre imagination, en passant par une nouvelle version des oiseaux légendaires dont nous sommes tombés amoureux pendant la première génération et plus d’une fois nous avons vu se battre dans un film Pokémon qui nous a fait pleurer L’âme.

