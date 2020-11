Cela fait un moment que The Pokémon Company ne nous a pas surpris (à tous égards) avec le lancement de Pokémon Smile, une belle application mobile qui encourage les petits de la maison à se brosser les dents régulièrement pour obtenir des récompenses sous forme de pokémons. Et comme d’habitude dans ces jeux, Aujourd’hui, Pokémon Smile a reçu une nouvelle mise à jour, passant à la version 1.0.7.

Cependant cette nouvelle mise à jour ne nous apporte que deux nouvelles langues dans l’interface du jeu, le thaï et l’indonésien. Il ne semble pas y avoir d’autres modifications ou ajouts. Néanmoins, nous espérons qu’ils ajouteront plus tard de nouveaux pokémon pour compléter le pokédex puisqu’il n’y en a actuellement qu’une centaine de disponibles, ou qu’ils élargiront le catalogue avec plus de filtres pour les photos et plus d’accessoires poké pour animer la séance de brossage. Si vous ne connaissiez pas Pokémon Smile, ou si votre santé bucco-dentaire est au dernier rang, vous pouvez consulter la page officielle et télécharger ces jolis pokémon pour vous aider à éliminer ces bactéries insaisissables.

