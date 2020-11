Les amoureux de la photographie et, en même temps, du jeu de Niantic, souhaiteront le disposer prochainement.

Niantic continue d’ajouter du contenu varié et divertissant à Pokémon GO. Si il y a quelques semaines on voyait arriver les missions AR Mapping, l’initiative débarquera bientôt dans le jeu le plus populaire de la saga sur mobile “Pleins feux sur la ville”.

En quoi consiste? Fondamentalement, City Spotlight est un sorte de Pokémon Snap mais intégré à Pokémon GO, un mécanisme que nous avons déjà vu dans les initiatives précédentes de la société américaine. Avec elle, Niantic a l’intention de nous faire connaître des coins secrets ou emblématiques des villes, mais accompagnés de notre bien-aimé Pokémon.

Découvrez la ville avec Pokémon GO, mais uniquement les élus

Cyty Spotlight est une initiative qui consiste à parcourir la ville pour découvrir des coins emblématiques. En eux, Niantic lancera missions spéciales qui consistera en immortalisez ces lieux avec l’un de nos Pokémon préférés, ainsi que de parcourir le chemin d’un endroit désigné à un autre.

Bien sûr, cela aura récompenses en jeu grâce aux différentes fonctionnalités qui seront activées lors de cet événement.

Cette nouvelle fonctionnalité aura également un une partie du paiement, comme cela s’est produit pendant des mois à l’époque de la communauté.

Les joueurs qui décident d’acheter le billet débloqueront, en plus des fonctions de la partie gratuite, d’autres événements typiques tels que GO Fest: une enquête spéciale, un encens qui attire des Pokémon spécifiques pendant les heures que dure cette célébration (parmi lesquelles se trouve Unown C et sa version Shiny) et d’autres fonctions telles qu’une durée plus longue des encens, une distance plus courte pour l’éclosion des œufs et des récompenses de poussière d’étoile.

Niantic ne lancera City Spotlight, pour le moment, que dans quatre villes (Tainan, Kyoto, Aucland et Busan) que, malheureusement, nous avons un peu hors de contrôle.

Nous ne savons pas s’il s’agit d’un événement spécifique ou, selon son succès, il peut être étendu à l’avenir à d’autres emplacements géographiques à travers le monde.