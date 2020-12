Raihan, l’entraîneur de chef de gym de type dragon – Épée et bouclier Pokémon

Dans Pokémon Sword and Shield, en plus de l’arrivée d’une nouvelle génération de Pokémon, il y a aussi des apparitions de personnages très cool qui donnent plus de vie au jeu. L’un de ceux-ci est le Responsable du gymnase du stade Hammerlocke Type de dragon connu sous le nom de Raihan.

Ce coach professionnel est toujours accompagné de son Pokémon Duraludon et votre Rotom Phone pour prendre des selfies chaque fois que vous le pouvez. Le personnage et le Pokémon ont enfin leurs propres figurines d’action officiellement annoncées par Figma Kibana. Dans le tweet suivant de Good Smile Company, vous pouvez voir les images de chaque personnage.

新 一! : 「figma キ バ ナ」 ▼ 商 は こ ち ら https://t.co/q2xoOL94wG#goodsmile # Pokémon # ポ ケ モ ン # ポ ケ モ ン 剣 盾 # ポ ケ モ ン セ ン タ ー オ ン ラ イ ン #figma pic.AO8kEz – グ ッ ド ス マ イ ル カ ン パ ニ ー 【公式】 (@gsc_goodsmile) 4 décembre 2020

La figure de Raihan est articulée et comporte des mains et des visages interchangeables, ainsi que des accessoires et le Pokémon Duraludon. Le produit sera disponible en septembre 2021, vous pouvez voir plus de détails sur la page officielle de Good Smile Company.

▪ Date de sortie: 15/11/2019