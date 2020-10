Il y a quelques jours, le deuxième DLC de Pokémon Sword et Pokémon Shield, “The Snows of the Crown” est arrivé sur nos consoles bien-aimées, et bien que le nouveau DLC inclut beaucoup de nouveau contenu, une nouvelle zone, de nouveaux Pokémon et de nouveaux raids Dynamax, il semble que Game Freak n’a pas voulu se contenter uniquement de tout ce nouveau contenu et entend le compléter avec un nouveau Événement d’Halloween pour nous aider à grandir sur notre chemin pour devenir les meilleurs professeurs de Pokémon à Galar.

Les fantômes envahissent Galar!

Et c’est que pour célébrer Halloween, Game Freak a publié un événement dans les raids Dinamax de la zone sauvage, en eux Les Pokémon de type fantôme apparaîtront plus fréquemment démontrant ainsi que Halloween est également célébrée à Galar. A cette occasion, les visiteurs sombres que nous verrons dans nos incursions seront Cofagrigrus, Trevenant, Mimikyu et Polteageist. À son tour, nous pouvons trouver le Gourgeist, le Pokémon en forme de citrouille que, même si nous avons de la chance, nous pouvons le voir briller et attraper avec sa version variocolor.

Gardez à l’esprit que cet événement aura lieu jusqu’au 1er novembre à 15 h 59 HP / 18 h 59 HE (ou quoi de pareil, à 23:59 en Espagne) alors dépêchez-vous de participer et cherchez ces créatures effrayantes. Et vous, Avez-vous déjà votre Shiny Gourgeist?

