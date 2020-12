Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Pornhub supprime toutes les vidéos précédemment téléchargées par des utilisateurs qui ne sont pas des partenaires de contenu ou qui ne figurent pas dans le calendrier modèle du site, un changement fondamental dans le fonctionnement de l’un des plus grands sites pornographiques du monde qui a conduit à supprimer la moitié de votre ancien contenu. Selon l’annonce de Pornhub: “Cela signifie que chaque élément de contenu sur Pornhub provient de téléverseurs vérifiés, une exigence que des plates-formes telles que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore établi.”

Tu peux lire: CyberPunk 2077: vous pouvez demander votre argent sur PS4 et Xbox One si vous n’êtes pas satisfait du jeu

Pornhub a déclaré que les vidéos seront supprimées en attente de vérification et d’examen, et que le processus de vérification commencera au cours de la nouvelle année. Avant ce changement, n’importe qui pouvait créer un compte sur Pornhub et télécharger la vidéo de son choix, depuis le lancement de la plateforme en 2007.

Cette annonce intervient après que la polémique a éclaté dans le monde du porno et c’est qu’après la publication d’un article dans la section Opinion du New York Times qui a suivi la vie de victimes d’abus sexuels d’enfants dont les vidéos ont été téléchargées sur le plateforme, Mastercard et Visa ont ouvert une enquête sur du matériel illégal sur Pornhub. Il semble que l’enquête a frappé au point et que les deux entreprises ont coupé leur service sur la plate-forme, ce qui est un gros problème pour le site, car les clients ne peuvent plus effectuer d’achats avec deux des méthodes de paiement les plus populaires. du monde.

Au moment d’écrire ces lignes, Pornhub a supprimé plus de 8,8 millions de vidéos. Selon Motherboard, le site avait 13,5 millions de vidéos dimanche soir; il en a 4,7 millions lundi matin. Ce qui signifie que le site a perdu la moitié de ses vidéos disponibles.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord