El dispositivo del que hablamos incluye el sistema operativo Windows 10, por lo que dans el apartado del software no se tiene problema alguno ya que el ecosistema existente es muy amplio. Una de las grandes virtudes que ofrece este equipo es que se puede transportar con comodidad, ya que es un portátil que pesa sólo 1,69 kilos. Por lo tanto, apenas molesta en la mochila. Importante comentar que el ordenador tiene un teclado completo en español (donde no falta un apartado numérico) y, además, su touchpad es de grandes dimensions.

La pantalla que hay en el HP 15S-FQ1009NS es de 15,6 pulgadas, unas dimensions que lo habilitan tanto pour une solución adecuada para ejecutar aplicaciones ofimáticas como para disfrutar de contenidos multimedia como por ejemplo las series de plataformas como Netflix o Amazon Prime Video. Un buen detalle es que el panel es tipo LED, que ofrece un brillo superior a los 200 nits, lo que permite una buena visualización incluso en externales. Dentro del apartado multimedia, es important indicar que el dispositivo ofrece sonido estéreo.

Un matériel solvable en el portátil HP

El procesador que integra el producto del que hablamos es un Intel Core i3 que trabaja a una frecuencia de 3,4 GHz gracias à la technologie Turbo Boost. Además, la RAM es de nada menos que 8 Go, por lo que no hay aplicación alguna que no se pueda dar uso con solvencia debido a este hardware. Un buen detalle de este HP 15S-FQ1009NS es que el almacenamiento utilizado es tipo SSD, lo que asegura una alta velocidad de transferencia de datos (tanto en lectura como en escritura), algo que es benefoso en el día a día. En lo que tiene que ver con la capacidad del disco utilizado, esta es de 256 gigas, que es plus que suficiente.

Buena oferta por el portátil HP y gran autonomía

Ahora mismo es posible comprar sin salir de casa el equipo del que hablamos par sólo 499 euros, une cantidad bastante adecuada para un portátil de 15 pulgadas completo y de buena calidad. Hay que destacar que no hay que pagar nada por los gastos de envío, lo que aumenta el atractivo a la hora de decidirse por este dispositivo que cuenta with onea webcam que ofrece calidad HD. Dejamos el enlace correspondiente para aprovechar la promoción:

En lo referente a la autonomía, gracias al hardware y a una batería que tiene una carga de 41 Wh, que no está nada mal, se consigue llegar a las 10 horas de uso habituelles: por lo tanto, se completa sin problemas una jornada de trabajo sin tener que buscar un enchufe. Además, la conectividad es muy buena, ya que no le falta ni WiFi double bande ni Bluetooth en el apartado inalámbrica (y, en el físico, aussi dispone de salida de vídeo HDMI y un puerto USB tipo C). Sin duda, un portátil que merece la pena tener en cuenta.