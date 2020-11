Le truc avec la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti est probablement le meilleur exemple de secret ouvert. Cela a commencé comme une rumeur de plus en plus récurrente, et cela a toujours eu beaucoup de sens, jusqu’à ce qu’à la mi-septembre, en raison d’un glissement de NVIDIA lui-même, il soit référencé sur son site Web. Fin septembre, les premières «observations» ont eu lieu et, il y a quelques jours à peine, la situation est devenue encore plus bizarre lorsque plusieurs détaillants chinois l’ont inclus sur leurs sites Web, le mettant en vente dans le mode évidemment réserve.

Et pourquoi dis-je que c’est un secret de polichinelle? Eh bien, parce que lors de la présentation de la série RTX 30, les GPU RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 ont vu le jour. Rien n’a été dit et on ne savait pas quel serait le point d’entrée de l’architecture NVIDIA Ampere, un RTX 3060 que, sans atteindre les bienfaits de ses sœurs aînées, oui que représente un saut de performance significatif par rapport au RTX 2060. Mais le pire n’est pas qu’ils n’aient pas été mentionnés à l’époque, c’est que NVIDIA n’a encore rien dit officiellement.

Enfin, mieux vaut tard que jamais, il semble que NVIDIA va officialiser l’existence du RTX 3060 et, comme on peut le lire dans DSOF, la date choisie pour cela est le 17 novembre prochain. Avec une petite mise en garde, oui, et si la théorie se confirme, ce serait une annonce dédiée exclusivement à la présentation du GPU RTX 3060 Ti, en principe, ni la version normale ni l’OC (overclocké) du GPU ne sont attendus. entrée vers RTX 30.

Sur la base des informations divulguées jusqu’à présent, nous pouvons déjà avoir une idée assez précise du GPU RTX 3060 Ti, ce sont ses Spécifications techniques:

Taille: 392 mm2 17400 millions de transistors Vitesse du cœur de base: 1410 MHz Vitesse du cœur turbo: 1665 MHz 4864 shaders 152 cœurs Tensor 38 cœurs RT 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée Interface mémoire 256 bits Vitesse de la mémoire: 14 Gbps Bande passante maximale: 448 Go / s Consommation TDP: 180 watts

Quant au prix, grâce à l’avance de sa sortie que j’ai évoqué plus haut, on sait qu’il atteindra le marché chinois dans une fourchette comprise entre 2049 et 2999 yuans, de 305 à 446 dollars au taux de change. Avec ces listes et étant donné que le prix du RTX 3070 est de 499 $, un niveau de prix logique serait 399 dollars.

En ce qui concerne leur disponibilité, on peut parier que le premier RTX 3060 Ti se vendra comme des petits pains un dimanche matin. A la seule différence que, en règle générale, les fours de boulangerie et les boulangeries ont la capacité nécessaire pour satisfaire, sinon toute la demande, alors une immense partie de celle-ci. Soit NVIDIA produit du stock et plus de stock du RTX 3060 depuis de nombreux mois (et ce n’est pas le cas), soit la plupart des utilisateurs qui veulent l’acheter ils devront attendre au cours du premier trimestre 2021… Et j’espère qu’il n’y aura pas ceux qui resteront sur la liste d’attente jusqu’au second.

Et en ce qui concerne les modèles RTX 3060 et RTX 3060 OC … “silence radio” pour l’instant.