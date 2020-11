Nous avons tous connu des problèmes avec notre PC dans une plus ou moins grande mesure. Aujourd’hui nous allons vous dire les raisons pour lesquelles votre ordinateur se bloque ou se bloque et comment y remédier.

Evidemment les raisons peuvent être multiples, nous essaierons de proposer les plus courantes et la solution à ce problème. PPour ces raisons, votre ordinateur se bloque ou se bloque et nous verrons comment le résoudre dans chacune de ces situations.

Pourquoi mon ordinateur se bloque-t-il ou se bloque-t-il

Les raisons pour lesquelles un ordinateur se bloque ou se bloque peuvent être nombreuses. Tout d’abord, nous devons être clairs sur ce que sont ces raisons, puis voir lesquelles d’entre elles nous affectent et ensuite nous pouvons procéder à la résolution du problème.

Problèmes de pilote

C’est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles ce problème se produit. Un contrôleur ou un pilote serait un pont entre le matériel et le logiciel. C’est une façon de dire à l’ordinateur ce que nous connectons et comment cela doit fonctionner.

Même si un matériel fonctionne correctement et ne provoque pas de panne de notre ordinateur. Il peut être généré par un contrôleur. Pour les périphériques de base tels que le clavier et la souris, les pilotes génériques qui sont installés une fois connectés ne génèrent aucun type de problème.

Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes avec d’autres composants matériels. En ce sens, le pilote peut être directement incompatible ou vous avez une ancienne version installée. Vous devriez toujours avoir les pilotes mis à jour avec la dernière version.

Matériel incompatible

Un matériel incompatible avec Windows peut provoquer un tel problème. À de nombreuses reprises, cela provoque le blocage ou le gel direct du système d’exploitation. On peut même se retrouver avec un bel écran bleu.

La façon de résoudre ce problème est de créer de la mémoire.Nous avons connecté du nouveau matériel à l’ordinateur? Cela peut être n’importe quoi, vous devez donc vous en souvenir et si tel est votre cas, essayez de supprimer le matériel et réessayez.

Manque de ressources

Un autre problème peut être le manque de ressources et pour cette raison, Windows cesse de fonctionner. Vous n’avez peut-être pas assez de ressources pour exécuter un programme.

L’ordinateur stocke tous les programmes en cours d’exécution dans la RAM. Dans le cas où ces processus parviennent à occuper toute la mémoire physique. L’ordinateur n’aura d’autre choix que d’utiliser des fichiers d’échange, qui seraient de la mémoire virtuelle située sur le disque dur et servant de “RAM de sauvegarde«Pour cela, nous avons également besoin d’un espace de stockage.

Peu importe que vous ayez un disque dur ou un SSD, l’utilisation du fichier d’échange sera toujours plus lente que la RAM réelle. Cela signifie que lorsque votre ordinateur utilise la RAM de sauvegarde, l’ordinateur fonctionnera plus lentement que la normale.

Comment pouvons-nous le résoudre? Nous devrons simplement ouvrir le “Le Gestionnaire des tâches“En faisant un clic droit sur la barre en bas de Windows. Nous pouvons également appuyer sur “Ctrl + Maj + Echap”.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre où il faudra cliquer sur l’onglet “Processus” puis sur le “Mémoire”Pour que les processus soient organisés en fonction de celui qui utilise le plus de mémoire RAM.

Vérifiez quel processus consomme toute votre RAM et cliquez dessus avec le bouton droit pour terminer la tâche. De cette façon, vous pourrez remarquer que votre ordinateur fonctionne à nouveau à une vitesse normale.

Erreurs de logiciels malveillants

De toute évidence, les logiciels malveillants (virus, logiciels espions, vers, etc.) peuvent expliquer pourquoi votre système d’exploitation ne fonctionne pas comme il se doit.

On peut se retrouver à partir d’un logiciel qui injecte des publicités dans votre navigateur, supplantant les publicités des sites d’origine, volant des ressources système ou réduisant ses performances, entre autres.

L’idéal dans ces cas est gardez toujours votre antivirus à jour, scannez l’ordinateur avec Malwarebytes et surtout soyez conscient de ce que nous faisons sur Internet. Aucun antivirus ne protégera pas à 100%, cela dépend déjà de nous.

Trop de programmes en cours d’exécution

D’avoir trop de programmes liés à la sécurité ou autres en arrière-plan. Vous devez contrôler cela autant que possible, car tout ce que vous avez sur votre ordinateur peut consommer des ressources. Dans de nombreux cas, trop de ressources.

Depuis le “Le Gestionnaire des tâches«Vous pouvez voir les processus qui consomment le plus de ressources, si ce sont des programmes en arrière-plan qui ne sont pas vraiment nécessaires, vous devriez envisager de les fermer.

L’ordinateur se bloque ou se bloque en raison d’une panne du disque dur

De la lenteur, au crash, à l’écran bleu. En termes simples, ce sont des signes de défaillance de votre disque dur. La façon de résoudre ce problème est réinstaller Windows ou défragmenter le disque.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que, une fois qu’il commence à tomber en panne, nous devrons peut-être acheter un nouveau disque dur, car il cessera bientôt de fonctionner. C’est quelque chose de très délicat, car nous ne voulons pas que cela cesse de fonctionner au mauvais moment. Sans parler des informations que nous pouvons perdre.

Par conséquent, dans ces cas, il est préférable de réduire vos pertes et d’acheter un nouveau disque dur.

Partage-le avec tes amis!