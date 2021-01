Avez-vous également remarqué l’arrivée tardive des nouvelles chez Among Us? C’est la raison invoquée par les responsables du manque de mises à jour.

Écrit par Beatriz Alcántara dans Games

Sans graphiques de haute qualité et avec un scénario qui encourage le jeu en équipe, Parmi nous, a conquis le cœur de millions de joueurs en 2020.

Il y a eu peu de surprises lorsque le titre d’Innersloth a réussi à devenir le meilleur jeu mobile de l’année aux Game Awards, battant de grandes œuvres telles que Call of Duty: Mobile.

C’est lors de ce gala que l’un des responsables de Among Us a annoncé l’arrivée de une nouvelle carte appelée The Airship. Cependant, les jours passent et il n’y a toujours plus d’informations sur les futures actualités du jeu.

Pour faire la lumière sur la situation, Innersloth a publié une note sur son site Web pour expliquer les changements à venir parmi nous et pourquoi votre arrivée est retardée plus longtemps que prévu.

La restructuration derrière le succès de Among Us

D’Innersloth, ils connaissent les plaintes des fans de Among Us pour le retard de toute nouveauté dans le jeu. Pour calmer les demandes de ces utilisateurs, ils ont dédié une section spécifique de leur communication au explications sur le lent développement de Among Us.

Nous l’avons déjà évoqué, le succès du jeu a été brutal en 2020, à tel point que ses propres développeurs ils n’étaient pas préparés pour tout ce que cela impliquait. Lorsqu’ils pensaient que le développement du jeu était déjà terminé, cet intérêt est venu de millions de joueurs, ce qui les a obligés à recommencez à travailler sur votre développement pour résoudre toutes les erreurs qui apparaissaient.

Vous pouvez imaginer que ce n’était pas une tâche facile, et plus encore sachant qu’Innersloth était formé à cette époque par seulement 3 ouvriers. Ce n’est pas que maintenant l’équipe soit gigantesque, car un seul développeur de plus a rejoint, mais la situation est clairement meilleure, puisqu’ils ont tous passé les derniers mois à réorganiser la façon de travailler pour la rendre plus efficace.

Cette fois, Innersloth a trouvé de nouveaux processus de travail et avoir l’aide de partenaires externes pour mieux gérer le fonctionnement de l’entreprise. Ce travail en coulisse a éloigné les membres d’Innersloth du développement de la propre dynamique du jeu pendant quelques mois, mais c’était un processus nécessaire pour pouvoir se concentrer maintenant sur cela, sur la croissance de Among Us.

Nous devons également garder à l’esprit que le jeu est sorti pour plates-formes supplémentaires en plus des mobiles, comme Nintendo Switch, ce qui implique un dévouement supplémentaire qui prend également du temps au travail sur les nouvelles fonctionnalités du jeu.

Une fois tout ce travail de restructuration d’Innersloth terminé, les 4 développeurs qui le composent pourront se consacrer corps et âme au développement de Among Us, ce qui se traduira par plus de nouveautés pour les joueurs. Malgré le travail de ces derniers mois, nous attendons toujours le lancement de la carte The Airship pour ces premiers mois de 2021, qui s’accompagnera à l’avenir d’un système de comptabilité.

Avant de rejeter la déclaration, les membres d’Innersloth voulaient merci pour la patience des utilisateurs de Among Us en attendant la prochaine mise à jour du grand jeu. “Nous voulons faire plus pour que vous vous montriez à quel point nous sommes reconnaissants, mais sans sacrifier la qualité et les valeurs que nous avions avant l’explosion”, ont-ils ajouté.