Samsung vient de rendre officiel le Galaxy A12, un nouvel appareil d’entrée de gamme avec quatre caméras et un processeur à huit cœurs. Le successeur du Samsung Galaxy A11 arrive pour compléter le catalogue le plus basique de la famille, avec des améliorations importantes au niveau matériel.

Le terminal n’arrive pas seul, et c’est ça avec lui, ils ont annoncé le Samsung Galaxy A02s, un autre terminal d’entrée de gamme encore plus basique, boosté dans ce cas avec un Qualcomm Snapdragon 450. Nous allons voir les spécifications et caractéristiques techniques des deux modèles, qui viennent compléter la gamme la plus économique de Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A12 et A02s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A02s

écran

HD + TFT 6,5 po

HD + TFT 6,5 po

Dimensions et poids

164 x 75,8 x 8,9 mm



205 grammes

Pour déterminer

Processeur

Octa-Core

(2,3 GHz + 1,8 GHz)

Octa-Core

(2,3 GHz + 1,8 GHz)

Mémoire

3/4/6 Go

3 Go

Espace de rangement

32/64/128 Go + microSD

32 + microSD

Caméras arrière

Principal: 48 MP, f / 2.0



Grand angle: 5 MP, f / 2,2



Macro: 2 MP, f / 2,4



Profondeur: 2 MP, f / 2,4

Principal: 13 MP



Macro: 2 MP, f / 2,4



Profondeur: 2 MP, f / 2,4

Caméra frontale

8 MP, f / 2,2

5 MP, f / 2,2

Batterie

5 000 mAh



Charge de 15 W

5 000 mAh



Charge de 15 W

Autres

Connectivité LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Connectivité LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Samsung Galaxy A12

Le Samsung Galaxy A12 est une gamme d’entrée de gamme qui se distingue principalement par sa batterie de 5000 mAh, soit 1000 mAh par rapport à la dernière génération. De la même manière, il dispose d’une technologie de charge rapide de 15W, pas mal pour une gamme d’entrée de gamme. Au niveau du processeur, Samsung ne donne pas de détails au-delà d’un octa-core à un maximum de 2,3 GHz. Selon les fréquences et la configuration, tout semble pointer vers le MediaTek Helio P35. L’écran est de 6,5 pouces, avec une résolution de 6,5 HD + et la technologie IPS.

La configuration maximale de ce téléphone est de 64 + 128 Go, de bons chiffres pour une gamme d’entrée

Ce processeur est accompagné d’une RAM de 3 Go, mais il peut aller jusqu’à 4 ou 6 Go. De la même manière, les configurations de mémoire sont de 32, 64 et 128 Go, extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Sur le plan photographique, c’est une proposition assez polyvalente, avec quatre caméras à l’arrière. Le principal est de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand angle de cinq mégapixels, d’une macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra selfie mesure 8 mégapixels, avec ouverture f / 2.2.

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A12 (à gauche) et Galaxy A02s (à droite)

L’A02s, pour sa part, est un terminal encore plus humble. Il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 450 et est accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne. Dans ce cas, la batterie fait également 5000mAh avec une charge rapide de 15W: tâches accomplies dans la section autonomie, du moins sur papier. L’écran fait 6,5 pouces avec encoche V et technologie HD +, sur papier, le même que son grand frère.

Si nous parlons de caméras, il en a trois: un capteur principal de 13 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un autre capteur de profondeur de 2 mégapixels. En ce qui concerne la caméra selfie, nous avons un humble cinq mégapixels à l’intérieur de l’encoche de l’appareil.

Versions et prix des Samsung Galaxy A12 et A02s

Le prix du Samsung Galaxy A12 pour sa version 64 Go est de 179 euros, et il sera disponible à partir de janvier 2021. Il n’y a pas encore d’actualité sur le prix des modèles de base, qui devrait se situer aux alentours de 139/159 euros. Concernant le Samsung Galaxy A02, il est au prix de 150 euros, et sera vendu à partir de février 2021.

