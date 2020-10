Après l’avoir vu, plus d’une entreprise périphérique est sûrement lancée pour concevoir quelque chose de similaire.

L’esprit est l’une des vertus les plus importantes de la vie. Et c’est un concept également très applicable au monde des jeux vidéo. Tout au long de l’histoire du secteur, nous avons vu toutes sortes de accessoires et compléments; certains des plus surréalistes. D’autres, ludiques, originaux et pratiques. Sur ce dernier côté, nous trouvons ce périphérique fabriqué à la main pour jouer à Star Wars Squadrons, le dernier jeu vidéo basé sur la licence populaire.

Comme on le voit sur le compte Twitter de Media Markt Games, ce travail artisanal Il est conçu au millimètre pour nous faire croire que nous prenons les rênes d’un navire dans le jeu, sans avoir à prendre le contrôle à la main. Le levier s’adapte aux joysticks pour le mouvement, et la gâchette pour tirer sur les ennemis fait de même avec le DualShock 4. Un vrai fantasme.

Dommage, c’est qu’il ne semble pas qu’il va être commercialisé, et ce ne sera qu’une curiosité plutôt simple et amicale. C’est certainement un moyen très bon marché de augmenter la composante immersive que le jeu développé par Motive possède déjà. Et sans avoir besoin de casques VR.

Vous pouvez savoir ce que nous avons pensé du jeu dans notre analyse Star Wars Squadrons, bien que la vérité soit que nous ne pouvions pas y jouer avec cet accessoire et que cela aurait pu améliorer encore plus l’expérience.

En savoir plus: les escadrons Star Wars et Star Wars.

