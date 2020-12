Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Depuis début septembre, la plateforme de chat Discord enregistre chaque jour des records de téléchargement. Grâce à la pandémie puis à la popularité des jeux collaboratifs comme Among Us, Discord a connu une croissance exponentielle, enregistrant plus de 800 000 installations par jour. C’est grâce à ce succès que la plate-forme a implémenté de nouvelles fonctionnalités dans son catalogue de chat, les utilisateurs peuvent désormais utiliser l’option de partage d’écran.

Tu peux lire: Spotify devient la première application non-gaming sur Epic Games Store, et ce ne sera pas la dernière

Le partage d’écran signifie que vous pouvez partager ce que vous regardez sur votre appareil, avec n’importe qui sur un canal vocal. Vous pouvez donc regarder absolument tout, depuis une variété de sites comme Tiktok, des vidéos YouTube simultanées et même Twitch, avec n’importe qui, n’importe où dans le monde, en temps réel, pendant qu’ils parlent. Cela peut sembler simple, mais c’est assez utile.

Cette année 2020 a été une année de changements, notamment dans la façon dont nous interagissons avec les autres, l’interaction sociale a été reléguée, donc des fonctions comme celles-ci, aussi simples qu’elles paraissent, nous permettent de reprendre plus de contact avec ceux qui nous en voulons plus et avec ceux qui se sont distancés de la pandémie mondiale.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord